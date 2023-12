Zum zwei­ten Mal steht im ukrai­ni­schen Kriegs­ge­biet Weih­nach­ten vor der Tür. „Die Win­ter in der Ukrai­ne sind kalt und rau. Durch die Zer­stö­rung kri­ti­scher Infra­struk­tu­ren sind vie­le tau­sen­de Men­schen in den Front­ge­bie­ten von der Strom‑, Was­ser- und Wär­me­ver­sor­gung abge­schnit­ten“, so Alex­an­der Krauß. Die­se Umstän­de wür­den den Men­schen jeg­li­che Freu­de auf ein besinn­li­ches Weih­nachts­fest neh­men, weiß der 21-Jäh­ri­ge aus eige­ner Erfah­rung. Alex­an­der Krauß aus dem Orts­teil Kod­litz der Groß­ge­mein­de Spei­chers­dorf war bereits vier­mal für meh­re­re Wochen im Osten des Lan­des, um den Men­schen lebens­not­wen­di­ge Hilfs­gü­ter zu lie­fern. Ende Dezem­ber star­tet er erneut für zwei Wochen, um zusätz­lich zu den all­täg­li­chen Din­gen auch Geschenk­tü­ten an die Anwoh­ner unzäh­li­ger Dör­fer in unmit­tel­ba­rer Front­nä­he zu ver­tei­len. Um die Tüten packen zu kön­nen, wer­den noch Sach­spen­den wie Woll­socken, Ker­zen, Bat­te­rien, Feu­er­zeu­ge, Kaffee/​Tee und Scho­ko­la­de benö­tigt. Abge­ge­ben wer­den kön­nen die Hilfs­gü­ter bis zum 17. Dezem­ber in Kod­litz 37, 95469 Spei­chers­dorf.

Mit sei­nem Ver­ein Huma­ni­tas in cen­tro e.V. ist Krauß auch auf Geld­spen­den ange­wie­sen, um zum einen die Trans­port­ko­sten zu decken, zum ande­ren aber auch wich­ti­ge Hilfs­gü­ter kau­fen und in die Gebie­te brin­gen zu kön­nen. Spen­den sind per Bank­über­wei­sung auf IBAN: DE71 7706 9782 0000 7371 60 oder per PayPal unter paypal​.me/​h​u​m​a​n​i​t​a​s​i​n​c​e​n​tro mög­lich. Spen­den­quit­tun­gen kön­nen ab einem Betrag von 100 Euro aus­ge­stellt wer­den. Im Gegen­satz zu gro­ßen Orga­ni­sa­tio­nen wer­den von H.I.C. kei­ne Spen­den­gel­der ver­wen­det, um teu­re Mar­ke­ting­kam­pa­gnen oder Vor­stands-Dienst­wä­gen zu finan­zie­ren. „Jeder Cent wird zu 100 Pro­zent dafür ein­ge­setzt, stets die Mensch­lich­keit in den Mit­tel­punkt jeg­li­chen Tuns zu stel­len“, so Krauß.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu der Akti­on gibt es bei Vor­sit­zen­den Alex­an­der Krauß unter 0177/2641632, per mail unter info@​humanitas-​in-​centro.​de oder unter www​.huma​ni​tas​-in​-cen​tro​.de/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​e​n​-​i​m​-​k​r​ieg.