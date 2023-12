Bay­reuth

Schweiß­kurs Schutzgas

Diens­tag, 02.01.2024

09:00 – 17:00 Uhr

Adolf-Wäch­ter-Str. 39, 95447 Bayreuth

Der ein­tä­gi­ge Kurs für Schwei­ßen mit Schutz­gas beinhal­tet eine Schu­lung zur Ein­stel­lung der Schweiß­ge­rä­te sowie prak­ti­sche Schweiß­übun­gen. Die geschul­ten Mit­ar­bei­ter der Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken ste­hen dar­über hin­aus für Fra­gen zur Ver­fü­gung und geben prak­ti­sche Tipps.

Anmel­dung online unter www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​l​a​n​d​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​gen oder tele­fo­nisch unter 0921/ 7846–1200.

Schweiß­kurs Schutz­gas und Elektroden

Mitt­woch, 03.01.2024, Don­ners­tag, 04.01.2024

09:00 – 17:00 Uhr

Adolf-Wäch­ter-Str. 39, 95447 Bayreuth

Der zwei­tä­gi­ge Kurs für Schwei­ßen mit Schutz­gas und Elek­tro­den beinhal­tet eine Schu­lung zur Ein­stel­lung der Schweiß­ge­rä­te sowie prak­ti­sche Schweiß­übun­gen. Die geschul­ten Mit­ar­bei­ter der Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken ste­hen dar­über hin­aus für Fra­gen zur Ver­fü­gung und geben prak­ti­sche Tipps.

Anmel­dung online unter www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​l​a​n​d​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​gen oder tele­fo­nisch unter 0921/ 7846–1200.

Forch­heim

Haus Mar­teau auf Rei­sen – Kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe von Prof. Cla­ra Dent-Bogány

Mon­tag, 30.01.2024

19:30 Uhr

St. Gere­on, Am Strecker­platz 3, 91301 Forchheim

Prof. Cla­ra Dent-Bogá­nyi gibt im Mei­ster­kurs für Oboe in der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau den Teil­neh­men­den „den letz­ten Schliff“. Die Dozen­tin ist Pro­fes­so­rin für Oboe an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg. Ihre Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler prä­sen­tie­ren am Mon­tag, 30. Janu­ar um 19:30 Uhr in St. Gere­on, Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim einen klas­si­schen Kam­mer­mu­sik­abend auf inter­na­tio­na­lem Niveau. Ein­tritts­kar­ten zu 15, ermä­ßigt 12 Euro in der Buch­hand­lung ’s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­stra­ße 1, 91301 Forch­heim, Tele­fon: 09191 670567

Kulm­bach

Sprech­tag der Sozi­al­ver­wal­tung in Kulmbach

Diens­tag, 23.01.2024

09:00 – 16:00 Uhr

Rat­haus Kulm­bach, Zim­mer 11, 1.OG, Markt­platz 1, 95326 Kulmbach

Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken bie­tet den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort umfas­send und per­sön­lich über finan­zi­el­le Hil­fen für Senio­rin­nen und Senio­ren zu infor­mie­ren. Die Bera­tung fin­det von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201.

Lich­ten­berg

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier von Prof. Gilead Mishory

Sonn­tag, 21.01.2024

19:30 Uhr

Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lichtenberg

Jun­ge Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten erar­bei­ten sich im Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Gilead Mis­ho­ry Solo- und Kon­zert­li­te­ra­tur für Prü­fun­gen und Wett­be­wer­be. Das Abschluss­kon­zert der Teil­neh­men­den fin­det am Sonn­tag, 21.01.2024 um 19:30 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro. Eine ver­bind­li­che Kar­ten­re­ser­vie­rung unter https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​b​s​c​h​l​u​s​s​k​o​n​z​e​r​te/ oder tele­fo­nisch unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platz­wahl. Bei Nicht­ab­ho­lung wer­den reser­vier­te Kar­ten zuzüg­lich Bear­bei­tungs­ge­bühr in Rech­nung gestellt.

Kla­vier­kon­zert zur Eröff­nung (Mei­ster­kurs von Prof. Arnulf von Arnim)

Diens­tag, 23.01.2024

18:00 Uhr

Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lichtenberg

Musik­be­gei­ster­te sind herz­lich ein­ge­la­den, im Berg­werks-Kon­zert­saal die Ergeb­nis­se der Kurs­ar­beit im ersten Kon­zert des Mei­ster­kur­ses zu genie­ßen. Das Abschluss­kon­zert der Teil­neh­men­den fin­det am Diens­tag, 23.01.2024 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro. https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​b​s​c​h​l​u​s​s​k​o​n​z​e​r​te/. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platzwahl.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier von Prof. Arnulf von Arnim

Sams­tag, 27.01.2024

18:00 Uhr

Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lichtenberg

Im Berg­werks-Kon­zert­saal fin­det am Sams­tag das Abschluss­Kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier von Prof. von Arnim statt.

Beginn ist am 27.01.2024 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lich­ten­berg. Kar­ten zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro unter https://​haus​mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​b​s​c​h​l​u​s​s​k​o​n​z​e​r​te/. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platzwahl.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe von Prof. Cla­ra Dent-Bogány

Diens­tag, 31.01.2024

18:00 Uhr

Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lichtenberg

In der Bil­dungs- und Begeg­nungs­stät­te in Lich­ten­berg (Lkr. Hof) prä­sen­tie­ren jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker beim Abschluss­Kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm auf hohem inter­na­tio­na­len Niveau. Das Abschluss­kon­zert der Teil­neh­men­den des Mei­ster­kur­ses von Prof. Cla­ra Dent-Bogá­ny fin­det am Diens­tag, 31.01.2024 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro. Eine ver­bind­li­che Kar­ten­re­ser­vie­rung unter https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​b​s​c​h​l​u​s​s​k​o​n​z​e​r​te/ oder tele­fo­nisch unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platzwahl.