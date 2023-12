Näch­ste Her­ku­les-Auf­ga­be für den TSV

Nach dem Gast­spiel beim Tabel­len­füh­rer in Rhön­dorf bekommt es der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am 12. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga mit dem näch­sten „Hoch­ka­rä­ter“ zu tun: Am Sams­tag­abend (18 Uhr) gibt der Zweit­plat­zier­te aus Erfurt, die CATL Bas­ket­ball Löwen, sei­ne Visi­ten­kar­te in der Hans-Jung-Hal­le ab.

Der Ver­lauf des vor letz­ten Heim­spiels 2023 dürf­te schon vor dem ersten Jump vor­ent­schei­dend beein­flusst wer­den. Wer kommt aus einer Ver­let­zung bzw. Krank­heit zurück ins Team? Bei Jonas Klaus schaut es am besten aus. Zu siebt wie beim Farm­team des Bon­ner Bun­des­li­gi­sten ist aller Vor­aus­sicht nichts zu erben und der TSV Trö­ster wür­de wei­ter am Tabel­len­en­de kle­ben. In die­sem Fal­le ist die Sport-Phra­se „Wir müs­sen von Spiel zu Spiel den­ken“ wahr­lich berech­tigt. Nur mit einer fast kom­plet­ten Team­auf­stel­lung haben die Man­nen von Mark Völkl die Mög­lich­keit, die­sen „gro­ßen“ Geg­ner in Ver­le­gen­heit zu brin­gen. Dann kann auch ein Zwei­ter beim Tabel­len­schluss­licht ins Strau­cheln kom­men, zumal der „sech­ste Mann“ auf der Tri­bü­ne für viel Ener­gie sor­gen kann.

Wäh­rend die Gast­ge­ber in die­ser Woche erst ein­mal die „Hunderter“-Klatsche men­tal aus den Köp­fen bekom­men muss­ten und viel Kom­mu­ni­ka­ti­on zur Ärz­te- und Phy­sio-Abtei­lung bestand, kom­men die Thü­rin­ger mit viel Selbst­ver­trau­en und einem unge­fähr­de­ten 72:52-Heimsieg gegen den SV Fell­bach – bereits zur Halb­zeit (44:25) war die Par­tie ent­schie­den – nach Brei­ten­güß­bach. Dass die Erfur­ter als Tabel­len­zwei­ter nach Brei­ten­güß­bach anrei­sen, ist neben einer geschlos­se­nen Team­lei­stung im beson­de­ren Maße ihrer bei­den Korb­jä­ger Tyse­em Lamel Lyl­es und Paul Albrecht zu ver­dan­ken. Der 31-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner, seit 2021 in Erfurt, liegt in der abso­lu­ten Betrach­tung „Gesamt­punk­te“ als Top-Per­for­mer auf dem Sil­ber-Rang der ProB-Rang­li­ste und hat von jen­seits der Drei­er­li­nie ein über­durch­schnitt­lich gutes Händ­chen (44 Pro­zent Drei­er). Dar­um weiß sicher auch das TSV-Coach-Duo Völkl/​Schmidt, genau­so wie um die Stär­ken von Paul Albrecht (Rang 20, 183 Punk­te, Gesamt­wurf­quo­te 58 Pro­zent). Damit nicht genug: Mit Jan Heber (15,8 Punk­te im Schnitt) und Ali­eu Cee­say (10,2) gibt es zwei wei­te­re Akteu­re, die zwei­stel­li­ge Durch­schnitts­wer­te aufweisen.

Zum Ver­gleich: Der beste TSV-Korb­jä­ger Stef­fen Wal­de ran­giert mit 134 Punk­ten im abso­lu­ten Ran­king auf Posi­ti­on 83. Bei den Durch­schnitts­wer­ten sind es drei Spie­ler, die zwei­stel­lig sco­ren: Stef­fen Wal­de 12,2, Leo Trummeter und Luca Wörr­lein mit jeweils 10,1 Punk­ten. Letzt­lich Zah­len­spie­le­rei­en, die Wahr­heit liegt am Sams­tag­abend auf dem Parkett.

Der Erfur­ter Erfolg ist mit Sicher­heit auch ein Ver­dienst deren Sport­li­chen Lei­ters, nament­lich von Flo­ri­an Gut („ich weiß um die tol­le Atmo­sphä­re hier, habe dort vie­le Stun­den in der Hal­le ver­bracht und posi­ti­ve Erin­ne­run­gen“), der in Bam­ber­ger und Güß­ba­cher Krei­sen bestens bekannt ist. „Unse­re Mann­schaft hat sich sehr gut gefun­den und unse­re Spiel­wei­se mit schnel­ler Ball­be­we­gung sowie Fast­breaks funk­tio­niert sehr gut. Wir spie­len sehr varia­bel und haben ein tol­les Mann­schafts­spiel. Brei­ten­güß­bach ist ein span­nen­der Geg­ner, da die Mann­schaft gewach­sen ist und sich über die Jah­re gut ent­wickelt hat. Der Schritt Rich­tung ProB ist natür­lich groß, Güß­bach hat das bis­lang sehr gut gemacht, ist kon­kur­renz­fä­hig, so fah­ren wir mit viel Respekt dort­hin. Wir sind uns bewusst, dass es ein schwie­ri­ges Spiel wird.“

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein

Bert­ram Wagner