Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, den 10.12.2023 durf­te die 1. Damen­mann­schaft der DJK Eggols­heim die Geg­ner vom VC DJK Amberg und TS Kro­nach an ihrem zwei­ten Heim­spiel­tag begrüßen.

Die Vol­ley­bal­le­rin­nen waren sehr gespannt auf den Spiel­tag und die bevor­ste­hen­de Her­aus­for­de­rung. Den an die­sem Tag hieß es gegen die zwei Tabel­len­an­füh­rer der letz­ten Wochen anzutreten.

Im ersten Spiel hat­ten die Eggols­hei­me­rin­nen die Gäste aus Amberg als Geg­ner vor sich. Die­se bele­gen den zwei­ten Platz in der Tabel­le. Die Her­aus­for­de­rung war den Vol­ley­bal­le­rin­nen bewusst, den­noch lie­ßen sie sich davon nicht ein­schüch­tern und zeig­ten bereits von Anfang an, was es heißt, schö­nes Vol­ley­ball zu spie­len. Die Damen aus Eggols­heim konn­ten direkt mit guten Auf­schlä­gen und Angrif­fen punk­ten. Als anschlie­ßend noch die her­vor­ra­gen­de Block­ar­beit dazu gekom­men ist, war es eine Höchst­lei­stung. Eggols­heim spiel­te das beste Spiel der Sai­son bis jetzt und schos­sen die Amber­ger regel­recht aus der Hal­le. Die zweit­plat­zier­ten Geg­ner hat­ten kei­ne Chan­ce. Von einer per­fek­ten Annah­me hin bis zu einem Angriffs­schlag, wel­cher sau­ber und mit Druck umge­setzt wur­de, stimm­te alles. Am Ende hol­ten die Eggols­hei­me­rin­nen 3 uner­war­te­te Punk­te aus die­sem Spiel. (25:15, 25:14, 25:15)

Mit der Freu­de und Moti­va­ti­on noch vom vor­he­ri­gen gewon­nen Spiel, ging es um 15 Uhr in das zwei­te Spiel des Tages gegen den TS Kro­nach, wel­cher die Tabel­le anführt.

Das Spiel war im ersten Satz ein hart umkämpf­tes Spek­ta­kel bis zum Schluss, denn die Eggols­hei­me­rin­nen woll­ten es den Kro­na­che­rin­nen nicht zu ein­fach machen. Den­noch muss­te die­ser Satz am Ende lei­der mit 23:25 an die Gäste abge­ge­ben wer­den. Im zwei­ten Satz hat­ten dann schluss­end­lich die Damen aus Eggols­heim die Nase etwas wei­ter vor­ne und konn­ten sich einen klei­nen Punk­te­vor­sprung auf­bau­en und gewan­nen damit die­sen Satz mit 25:22. Im drit­ten Satz ist die Damen­mann­schaft nicht so rich­tig ins Spiel gekom­men und die Geg­ner aus Kro­nach hat­ten sich einen Punk­te­vor­sprung dadurch auf­ge­baut, so muss­te lei­der auch die­ser Satz mit 16:25 abge­ge­ben wer­den. Im vier­ten Satz ging es noch­mal um alles und die Eggols­hei­me­rin­nen raff­ten sich noch­mal ein­mal zusam­men und gaben alles. Es war ein dich­tes Kopf an Kopf ren­nen und für bei­de Teams war der Satz­ge­winn mög­lich. Am Ende muss­ten jedoch lei­der die Eggols­hei­me­rin­nen sich den Kro­na­che­rin­nen mit 21:25 geschla­gen geben.

Drei Punk­te konn­ten an die­sem Heim­spiel­tag geholt wer­den und somit ste­hen die Vol­ley­bal­le­rin­nen aus Eggols­heim nun auf dem 6. Tabel­len­platz und somit erst­mal sicher in der Lan­des­li­ga. Nun geht es in die wohl­ver­dien­te Weih­nachts­pau­se und in die wei­te­re Vor­be­rei­tung auf die näch­sten Spiel­ta­ge. Der näch­ste fin­den dann im neu­en Jahr am 13.01.2024 statt. Die Damen sind schon gespannt und heiß dar­auf, denn dann heißt es gleich wie­der und der Geg­ner ist Amberg.