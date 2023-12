Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Bier­dieb­stahl aus Lagerraum

Coburg. Unbe­kann­te Täter bra­chen in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch den Lager­raum eines Geträn­ke­händ­lers am Juden­berg in Coburg auf und ent­wen­de­ten meh­re­re Kästen Bier. Einer der Kästen wur­de geleert ledig­lich 100 Meter ent­fernt aufgefunden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Dieb­stahl eines Sandsteintroges

Unter­lau­ter. Zwi­schen Diens­tag 06.00 Uhr und Mitt­woch, 16.00 Uhr, ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter einen mas­si­ven Sand­stein­trog Am Her­ren­hof in Unter­lau­ter. Der Wert wird von der Eigen­tü­me­rin auf 500.- € bezif­fert. Der Trog hat­te eine Län­ge von ca. 150 Zen­ti­me­tern und wog min­de­stens 200 Kilogramm.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on bit­tet Zeu­gen sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­stärk­te Geschwin­dig­keits­kon­trol­len auf der A 73 zwi­schen Coburg und Eisfeld

A 73/​Meeder/​Lautertal. Die Ver­kehrs­po­li­zei Coburg führt seit Ende Novem­ber wie­der Geschwin­dig­keits­kon­trol­len auf der A 73 zwi­schen den Anschluss­stel­len Eis­feld-Süd und Coburg durch. Die Mes­sun­gen fin­den im Bereich der Geschwin­dig­keits­be­schrän­kun­gen 120 km/​h sowie bei Näs­se 80 km/​h statt. Die Geschwi­dig­keits­be­schrän­kung gilt in bei­de Fahrt­rich­tun­gen und wur­de durch die Auto­bahn GmbH, zwi­schen den Mona­ten Novem­ber und März ange­ord­net, da es auf die­sen Strecken, gera­de bei Glät­te, Näs­se und Schnee­matsch zu etli­chen Ver­kehrs­un­fäl­len kam.

Trotz die­ser Geschwin­dig­keits­be­schrän­kung kam es letz­te Woche frei­tags, auf­grund Schnee­glät­te, wie­der zu zwei Verkehrsunfällen.

Seit Novem­ber wur­den in die­sem Bereich 5 Mes­sun­gen durch­ge­führt. Das Resul­tat waren u. a. 25 Fahr­ver­bo­te. Bei der heu­ti­gen Mes­sung in Fahrt­rich­tung Suhl ereich­te, trotz nebe­li­gen Wet­ters, der Fah­rer eines Pkw Mer­ce­des mit Hild­burg­häu­ser Kenn­zei­chen den trau­ri­gen Rekord­wert von 191 km/​h (Brut­to).

Der betrof­fe­ne Fah­rer muss nun mit einem Buß­geld in Höhe von 600 €, 2 Mona­ten Fahr­ver­bot und zwei Punk­ten im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flens­burg rechnen.

Des­halb weist die Ver­kehrs­po­li­zei Coburg alle Ver­kehrs­teil­neh­mer dar­auf­hin, sich an Geschwin­dig­keits­be­schrän­kun­gen zu hal­ten sowie die Geschwin­dig­keit den Wit­te­rungs- und Stra­ßen­ver­hält­nis­sen anzupassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alko­hol­ge­ruch festgestellt

Kro­nach: In der Nacht zum Don­ners­tag wur­de im Bereich „Am Schar­fen­gar­ten“ eine jun­ge Dame mit ihrem BMW ange­hal­ten und einer Poli­zei­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten fest, dass die 25-jäh­ri­ge Fah­re­rin nach Alko­hol roch. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­schnell­test ergab einen Wert von 0,69 Pro­mil­le. Die BMW-Fah­re­rin wird dem­nächst Post von der Buß­geld­stel­le Viech­tach bekom­men und ihren Füh­rer­schein für einen Monat abge­ben dürfen.

Kenn­zei­chen entwendet

Mark­tro­dach: Am Mitt­woch­vor­mit­tag zwi­schen 10:15 und 10:45 Uhr wur­den im Orts­teil Zey­ern zwei Fahr­zeug­kenn­zei­chen ent­wen­det. Es han­delt sich um das Kenn­zei­chen­paar SON‑C 1195, wel­ches an einem sil­ber­far­be­nen VW Polo mon­tiert war. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.