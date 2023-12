Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ASCH­BACH. Gewalt­sam ver­schaff­te sich ein Unbe­kann­ter über ein auf­ge­he­bel­tes Tor Zutritt zu einem Grund­stück in der Orts­stra­ße „Hoh­ner Weg“. Dabei split­ter­te Putz an der Haus­wand ab, so dass ein Scha­den von ca. 500 Euro ent­stand. Eine ange­brach­te Wild­ka­me­ra, Mar­ke Haza, ließ der Dieb mitgehen.

Wer hat zwi­schen Mon­tag­abend, 18 Uhr, und Mitt­woch­mit­tag ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HALL­STADT. Ein in der Lands­knecht­stra­ße ver­sperrt abge­stell­tes Kin­der BMX-Rad, Mar­ke Wipe/​500, ließ ein unbe­kann­ter Dieb zwi­schen Diens­tag und Mitt­woch mit­ge­hen. Das Fahr­rad hat einen Zeit­wert von ca. 225 Euro.

Wer kann Hin­wei­se zum Dieb bzw. zum Ver­bleib des Rades geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Durch einen lau­ten Knall wur­de am Mitt­woch­abend, gegen 22.30 Uhr, ein Lkw-Fah­rer, der mit sei­ner Sat­tel­zug­ma­schi­ne auf einem Park­platz in der Bie­gen­hof­stra­ße stand, geweckt. Er konn­te einen blau­en Lkw weg­fah­ren sehen, der kurz vor­her beim Ran­gie­ren gegen eine Later­ne sowie einen Müll­ei­mer gesto­ßen war. Die­ser kipp­te um und ver­kratz­te dabei die Rad­kap­pe des Lkw. Ins­ge­samt ent­stand an der Later­ne, am Müll­ei­mer sowie am Lkw Sach­scha­den von ca. 1.500 Euro. Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher flüchtete.

Wei­te­re Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BUR­GE­BRACH. Nur eine vier­tel Stun­de park­te eine 21-Jäh­ri­ge ihren oran­ge­far­be­nen Pkw, VW/​T‑Roc, am Mitt­woch­abend auf dem Aldi-Park­platz in der Bam­ber­ger Stra­ße. Zwi­schen 18.20 und 18.35 Uhr stieß ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen die rech­te Sei­te des VW und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 2.000 Euro an. Ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Wer hat die Unfall­flucht beob­ach­tet? Zeu­gen­mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

KEM­MERN. Zu einer gemel­de­ten Strei­tig­keit in der Asyl­un­ter­kunft in der Pfar­rer-End­res-Stra­ße muss­ten am Mitt­woch­abend zwei Strei­fen der Land­kreis­po­li­zei aus­rücken. Gegen 18.30 Uhr gerie­ten ein 43 und ein 21 Jah­re alter Bewoh­ner in Streit. Wäh­rend der Aus­ein­an­der­set­zung schlug der Älte­re dem 21-Jäh­ri­gen ins Gesicht und füg­te ihm Krat­zer am lin­ken Unter­arm zu. Eine ärzt­li­che Behand­lung muss­te nicht erfol­gen. Der 43-Jäh­ri­ge muss nun mit einer Anzei­ge wegen vor­sätz­li­cher Kör­per­ver­let­zung rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Mit Dro­gen­mix im Kör­per auf dem E‑Scooter unterwegs

Bam­berg. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei im Bam­ber­ger Osten ein Mann auf, der auf einem E‑Scooter unter­wegs war. Bei der all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le zeig­ten sich beim 39-jäh­ri­gen Fah­rer sehr ein­deu­ti­ge dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Auch ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te den Mann dann nicht mehr ent­la­sten, da die­ser posi­tiv auf THC, Amphet­amin und Metham­phet­amin aus­fiel. Mit die­sem Ergeb­nis kon­fron­tiert, räum­te der Mann zumin­dest ein, am vor­he­ri­gen Wochen­en­de zwei Joints kon­su­miert zu haben. Eine Blut­ent­nah­me wur­de ange­ord­net und für den Mann ging es im Anschluss zu Fuß wei­ter. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch zwi­schen 07.30 und 16.00 Uhr war ein Pkw, Seat Leon, auf dem Park­platz neben einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Brei­ten­ba­cher Stra­ße geparkt. Zwi­schen­zeit­lich wur­de bemerkt, dass die Schei­ben­wi­scher an dem Fahr­zeug durch unbe­kann­te Per­son nach oben gestellt waren. Als die Hal­te­rin gegen 16 Uhr weg­fah­ren woll­te, waren die Schei­ben­wi­scher wie­der im Urzu­stand und es ist ein deut­li­cher Riss in der Wind­schutz­schei­be zu sehen. Die­ser stammt höchst­wahr­schein­lich vom Auf­schlag der Schei­ben­wi­scher. Wer Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kann, möge sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. In der Bam­ber­ger Stra­ße kam es am Mitt­woch gegen 17 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Bus. Der 71-Bus­fah­rer hielt an der Hal­te­stel­le an, um Fahr­gä­ste auf­zu­neh­men, kurz dar­auf setz­te er sei­nen Bus zurück und fuhr den dahin­ter war­ten­den 33-jäh­ri­ge Ford-Fah­rer auf. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2.500,- Euro.

Forch­heim. Gegen 19:00 Uhr ereig­ne­te sich ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall an der Kreu­zung Adenauerallee/​Bamberger Stra­ße. Ein 61-jäh­ri­ger Maz­da-Fah­rer befuhr die Ade­nau­er­al­lee von Forch­heim kom­mend in Rich­tung Bucken­ho­fen. An der Ampel ord­ne­te er sich zunächst bei der Rechts­ab­bie­ger­spur ein. Als die Ampel kur­ze Zeit spä­ter auf grün schal­te­te, ent­schied er sich um und fuhr gera­de­aus. Im glei­chen Moment befuhr eine 36-Jäh­ri­ge die Bam­ber­ger Stra­ße von Neu­ses kom­mend. An der Kreu­zung woll­te die­se nach links in Rich­tung Eisen­bahn­brücke abbie­gen. Als die­se bei grün los­fuhr kol­li­dier­te sie mit dem 61-Jäh­ri­gen. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 5.000,- Euro. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 10:30 Uhr konn­te ein 47-Jäh­ri­ger in der Daim­ler­stra­ße ein aus der Ver­an­ke­rung geris­se­nes Park­schild fest­stel­len. Die Scha­dens­hö­he wird auf ca. 150,- Euro geschätzt. Zuvor wur­de ein wei­ßer SUV, Suzu­ki Vita­ra in der Park­lücke gese­hen. Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/790–0 entgegen.

Forch­heim. Auf der Kreis­stra­ße FO 17 von der Jägers­burg kom­mend in Rich­tung Forch­heim kam es am Mitt­woch­abend gegen 17:00 Uhr zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Eine 56-jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin befuhr die Kreis­stra­ße in Rich­tung Forch­heim, als ein ent­ge­gen­kom­men­der Pkw plötz­lich zu weit auf ihre Fahr­bahn­sei­te kam und es zu einem Zusam­men­stoß der bei­den Außen­spie­gel kam. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 500,- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­be­tei­lig­te uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen oder der Unfall­be­tei­lig­te selbst wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bay­reu­ther Stra­ße ent­wen­de­te am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 14:45 Uhr ein 42-jäh­ri­ger Mann ein Küchen­mes­ser im Wert von 10,99 Euro. Den Dieb­stahl konn­te ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter beob­ach­ten, der den 42-Jäh­ri­gen kur­ze Zeit spä­ter nach dem Kas­sen­be­reich auf­hielt. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Bam­ber­ger Stra­ße wur­de Mitt­woch­nacht gegen 23:25 Uhr ein 22-jäh­ri­ger Peu­geot-Fah­rer auf­grund eines Rot­licht­ver­sto­ßes einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Fahr­zeug­kon­trol­le stell­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim fest, dass die­ser kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen konn­te. Das Fahr­zeug hat­te der 22-Jäh­ri­ge sei­ner Groß­mutter, ohne deren Wis­sen, ent­wen­det. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und unbe­fug­tem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Zuviel gela­den

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt fiel Beam­ten der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Alten­banz ein Peu­geot Lie­fer­fahr­zeug auf, der augen­schein­lich mit Buchen­holz über­la­den war. Eine Wie­gung ergab, dass die Über­la­dung etwa 10% waren. Der 65-jäh­ri­ge Fah­rer wur­de münd­lich ver­warnt und muss­te einen Teil des Hol­zes erst ein­mal abla­den. Die­ses hol­te er zu einem spä­te­ren Zeit­punkt ab.

Alt­rei­fen entsorgt

BAD STAF­FEL­STEIN-UET­ZING, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­mit­tag ent­deck­te ein Anwoh­ner, dass am soge­nann­ten „Lei­chen­weg“ bei Uet­zing vier Alt­rei­fen abge­la­gert wur­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der ille­ga­len Müll­ab­la­ge­rung erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.