„Advent­li­che Fen­ster“ öff­net die Kon­zert­or­ga­ni­stin Eli­zave­ta Sus­lo­va in der drit­ten Orgel­ma­ti­nee am kom­men­den Sams­tag, 16. Dezem­ber um 12.00 Uhr in der Schloss­kir­che Bay­reuth. Die jun­ge Kon­zert­or­ga­ni­stin aus Bran­den­burg an der Havel spielt Wer­ke von Johann Seba­sti­an Bach, Sig­frid Karg-Elert und Eugè­ne Gigout.

Das Kon­zert dau­ert etwa 30 Minu­ten. Der Ein­tritt ist frei.