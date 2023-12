1. Platz bei STADT­RA­DELN 2023: Die Preis­ver­lei­hung fand am 12. Dezem­ber 2023 im Histo­ri­schen Rat­haus zu Köln statt

Das dies­jäh­ri­ge STADT­RA­DELN setz­te erneut Best­mar­ken sowie ein star­kes Zei­chen für die wach­sen­de Bedeu­tung des Rad­ver­kehrs im Land­kreis Bam­berg. 34 Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin­nen und ‑poli­ti­ker, die beim STADT­RA­DELN teil­nah­men, sorg­ten mit ihrer Mus­kel­kraft und ihrem Fleiß für einen phä­no­me­na­len 1. Platz unter den Kom­mu­nen mit 100.000 – 499.999 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­nern in der Kate­go­rie „Fahr­rad­ak­tiv­stes Kom­mu­nal­par­la­ment“. „Die Aus­zeich­nung macht deut­lich, dass vie­le unse­rer Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin­nen und Kom­mu­nal­po­li­ti­ker mit gutem Bei­spiel vor­an radeln. Der Rad­wett­be­werb ver­schafft uns den Rücken­wind, die umwelt­freund­li­che Mobi­li­tät wei­ter aus­zu­bau­en“, beton­te Land­rat Johann Kalb bei der Preis­ver­lei­hung in Köln.

Neben dem 1. Platz als fahr­rad­ak­tiv­stes Kom­mu­nal­par­la­ment gab es aber noch einen wei­te­ren Erfolg: Drei Wochen lang haben 4.704 akti­ve Radeln­de in 220

Teams, 17 Schu­len und 37 Kitas, die aus allen 36 Gemein­den des Land­krei­ses stam­men, jeden Fahr­rad-Kilo­me­ter gezählt und damit den Rekord von ins­ge­samt 1.030.331 Kilo­me­tern in die Regi­on geholt. Allen Radeln­den ist es zu ver­dan­ken, dass der Land­kreis Bam­berg sich damit in Bay­ern unter den 531 teil­neh­men­den Kom­mu­nen den 5. Platz in der Kate­go­rie „gera­del­te Kilo­me­ter“ sicherte.

Land­rat Johann Kalb zeig­te sich wei­ter begei­stert: „Seit Jah­ren enga­gie­ren wir uns durch Aus­bau der kreis­ei­ge­nen Rad­we­ge, Errich­tung der Mobi­li­täts­sta­tio­nen, Bera­tung der Kom­mu­nen, beim Metro­pol­rad­weg und nicht zuletzt durch unse­ren Ein­satz beim STADT­RA­DELN. Dies Alles zahlt sich nun aus, wie das ver­stärk­te Enga­ge­ment der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger beweist. Wir sind auf dem guten Weg Rich­tung mobi­ler Zukunft!“

Die Preis­ver­lei­hung nah­men Ascan Ege­rer, Bei­geord­ne­ter für Mobi­li­tät der Stadt Köln, Vik­tor Haa­se, Staats­se­kre­tär im Mini­ste­ri­um für Umwelt, Natur­schutz und Ver­kehr des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len, und Tho­mas Bro­se, Geschäfts­füh­rer Kli­ma­bünd­nis vor. Sie über­reich­ten den Preis an Land­rat Johann Kalb und das Mobi­li­täts-Team beim Land­rats­amt Bamberg.

Näch­stes Jahr geht das STADT­RA­DELN in die neun­te Run­de: Vom 10. bis 30. Juni 2024 heißt es erneut kräf­tig in die Peda­le treten.

Wei­te­re Infos unter: www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​S​t​a​d​t​r​a​d​e​ln/

Der Land­kreis Bam­berg ist wie­der dabei!