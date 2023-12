Wenn in Hilt­polt­stein lebens­gro­ße Kame­le durch die Stra­ßen zie­hen, pri­va­te Kel­ler zur Besich­ti­gung ein­la­den und an jeder Ecke im alten Orts­kern eine neue Über­ra­schung war­tet, dann ist es so weit. Der Krip­pen­weg in Hilt­polt­stein ist wie­der eröffnet.

An den Advents­wo­chen­en­den, sowie in der Zeit vom 26.12 bis zum 30.12, jeweils von 13 30 Uhr bis 18 Uhr kön­nen die unge­wöhn­li­chen Aus­stel­lungs­or­te besich­tigt wer­den. Die­se rei­chen von Gewöl­be­kel­lern, Scheu­nen, Gär­ten, Fels­ni­schen bis hin zur Kir­che – die­se Zufluchts­or­te in ehe­mals unru­hi­gen Zei­ten wer­den zum Schau­platz der Weih­nachts­ge­schich­te. Die Hei­li­ge Fami­lie bringt Licht und lässt es hell wer­den an Orten, an denen man es am wenig­sten ver­mu­ten wür­de. Die Krip­pen sind in Zusam­men­ar­beit mit dem Frän­ki­schen Schweiz Ver­ein, der Grund­schu­le, der Kin­der­burg, der Dorf­ju­gend, orts­an­säs­si­gen Künst­lern und vie­len enga­gier­ten Mit­bür­gern aus allen erdenk­li­chen Mate­ria­li­en ent­stan­den. Das Aus­stel­lungs­spek­trum reicht von einer rie­si­gen Out­door­krip­pe über eine moder­ne Glaskrip­pe bis hin zu aus Alt­me­tall gestal­tet Figu­ren. Auch tra­di­tio­nel­le hand­ge­schnitz­te Figu­ren haben beson­de­re Plät­ze gefunden.

Der Krip­pen­weg lädt dazu ein eine eher unbe­kann­te Ort­schaft in der Frän­ki­schen zu erkun­den. Hilt­polt­stein, wel­ches oft nur auf der Durch­fahrts­strecke zu bekann­te­ren Aus­flugs­zie­len der Frän­ki­schen Schweiz liegt, der letz­te Zip­fel des Land­krei­ses Forch­heim, ist durch­aus eine Rei­se wert. Male­ri­sche Ecken laden in einem mär­chen­haf­ten Ambi­en­te dazu ein inne­zu­hal­ten und genau hin­zu­se­hen, um nicht nur das Wun­der der Hei­li­gen Nacht, son­dern auch einen Teil der Frän­ki­schen neu zu ent­decken. Außer­ge­wöhn­li­che Ideen inspi­rie­ren die Besu­cher die Weih­nachts­ge­schich­te auf ande­re Art und Wei­se zu erle­ben und der geschmück­te Ort zau­bert eine beson­de­re weih­nacht­li­che Stimmung.