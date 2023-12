Chri­sti­an folgt auf Chri­sti­an folgt auf Christian

Nach­dem der VC Elt­mann ver­gan­ge­ne Woche doch recht über­ra­schend das jähe Ende der Zusam­men­ar­beit mit Trai­ner Chri­stan Jen­de bekannt gege­ben hat­te, gab die Vor­stand­schaft heu­te bekannt, dass der ehe­ma­li­ge Trai­ner Chri­sti­an Kranz bis zum Sai­son­ende die Auf­ga­be des Chef­trai­ners über­neh­men wird.

Mit Chri­sti­an Kranz kehrt somit der Erfolgs­trai­ner der ver­gan­ge­nen Sai­son zurück an die Sei­ten­li­nie, der maß­geb­li­chen Anteil am Wie­der­auf­stieg des VCE hat­te. Nach dem erfolg­rei­chen Auf­stieg wid­me­te sich der Würz­bur­ger dann mehr dem Nach­wuchs und über­nahm ver­schie­de­ne Auf­ga­ben im Ver­ein, um die Jugend­ar­beit vor­an­zu­trei­ben und ver­folgt seit­dem die stra­te­gi­sche Auf­ga­be, den VC Elt­mann nach­hal­tig und zukunfts­ori­en­tiert auf­zu­stel­len und neue Talen­te früh­zei­tig zu erken­nen und zu fördern.

Klar ist bereits jetzt schon, dass Kranz die Auf­ga­be des Chef­trai­ners nur bis zum Sai­son­ende über­neh­men wird und sich dann wie­der sei­ner eigent­li­chen Auf­ga­be im Ver­ein wid­men wird. „Wir freu­en uns, dass Chri­sti­an sich bereit­erklärt hat, spon­tan zu über­neh­men und die Mann­schaft bis zum Ende der Sai­son beglei­ten wird. Wir wis­sen, was wir an ihm haben, und sind uns sicher, dass es die rich­ti­ge Lösung für die aktu­el­le Situa­ti­on ist.“, so Mana­ger Felix Reschke.

Sicht­lich erleich­tert über die schnel­le Klä­rung der Trai­ner­fra­ge zeigt sich auch Kapi­tän Johan­nes Engel. „Chri­sti­an kennt die mei­sten Spie­ler schon aus der ver­gan­ge­nen Sai­son und weiß daher genau, wie er mit wem umge­hen muss. Auch wenn wir eine sehr homo­ge­ne Trup­pe sind, ist es bestimmt nicht ganz immer ein­fach, auf die ver­schie­de­nen Cha­rak­te­re ein­zu­ge­hen und deren unter­schied­li­che Vor­stel­lun­gen im Trai­ning unter­zu­brin­gen. Chri­sti­an hat schon letz­te Sai­son gezeigt, dass er genau das sehr gut umset­zen kann und wir sind froh, einen Trai­ner gefun­den zu haben, der zum einen die sport­li­che Exper­ti­se besitzt und zum ande­ren auch auf der mensch­li­chen Ebe­ne über­zeugt.“, freut sich Engel über das Come­back des Meistertrainers.

Auch Kranz selbst freut sich auf die neue Auf­ga­be und möch­te näch­ste Woche gegen Schwaig genau da anknüp­fen, wo das Team in den letz­ten Wochen auf­ge­hört hat. „Die Jungs haben in den letz­ten Wochen echt Unglaub­li­ches gelei­stet und ich hof­fe, dass wir die Sie­ges­se­rie auch gegen Schwaig fort­set­zen kön­nen. Das Team ist kör­per­lich und men­tal top­fit und mein Vor­gän­ger Chri­sti­an hat in den letz­ten Wochen den Grund­stein dafür gelegt, dass wir jetzt genau da wei­ter machen kön­nen, ohne kom­plett von vor­ne begin­nen zu müs­sen.“, fin­det der neue Trai­ner auch loben­de Wor­te für sei­nen Vorgänger.

Abschlie­ßend fin­det Mana­ger Resch­ke noch­mals loben­de Wor­te für die gesam­te Arbeit und den Zusam­men­halt im Ver­ein. „Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, dass Chri­sti­an so spon­tan ein­springt und auch die ande­ren Jungs und Mädels im Ver­ein machen einen klas­se Job.“, so der Vor­stand, der dabei auch Kevin Scheer nament­lich erwähnt, der momen­tan sein FSJ beim VCE absol­viert und hilft wo er nur kann. „Egal ob beim Trai­ning, am Spiel­tag oder nach den Heim­spie­len. Auf Kevin ist immer Ver­lass und es ist schön zu sehen, dass das Pro­jekt „FSJ bei VC Elt­mann“ für bei­de Sei­ten ein vol­ler Erfolg ist.“, so Resch­ke zum Abschluss des Interviews.