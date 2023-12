Deut­li­che Klat­sche an einem gebrauch­ten Tag

In der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te muss­ten die Bau­nach Young Pikes in Ingol­stadt eine her­be Nie­der­la­ge mit 100:76 ein­stecken, bei der die jun­gen Hech­te nur im ersten Vier­tel eini­ger­ma­ßen mit­hal­ten konnten.

Die hoch moti­vier­ten Gast­ge­ber zeig­ten von Anfang an, dass sie unbe­dingt an die letz­ten bei­den Sie­ge anknüp­fen woll­ten und zogen gleich mit 15:9 (5. Minu­te) davon. Zum Ende des 1. Vier­tels war beim Stand von 26:23 zwar noch alles offen, aber die kör­per­li­che und spie­le­ri­sche Über­le­gen­heit der Schan­zer Bas­kets war schon zu die­sem Zeit­punkt sicht­bar geworden.

Zu Beginn des 2. Abschnitts drück­te sich die­se Über­le­gen­heit dann auch auf der Anzei­ge­ta­fel aus, als Paul Göpff­arth und Andre­as Thum­ser den Vor­sprung für ihr Team auf 38:26 (14.) aus­bau­en konn­ten. Beim Halb­zeit­stand von 56:31 war eigent­lich klar, dass die Gäste nur mit einer extre­men Lei­stungs­stei­ge­rung eine Chan­ce haben würden.

Zwar stemm­te sich Kri­sti­an Ortel­li nach der Pau­se mit aller Macht gegen die dro­hen­de Plei­te, doch nach dem 3. Vier­tel (84:53) war die Ent­schei­dung über den Sie­ger die­ser Par­tie schon gefal­len, auch wenn in die­sem Abschnitt Mika Krö­ner drei Drei­er unter­brin­gen konnte.

In den letz­ten 10 Minu­ten gelang den Ober­fran­ken zumin­dest etwas Ergeb­nis­kos­me­tik, eine Chan­ce noch ein­mal her­an­zu­kom­men, bestand aber zu kei­nem Zeitpunkt.

Coach Jörg Mau­solf war nach dem Spiel bedient: „Das war ein abso­lut gebrauch­ter Tag. Wir haben nie einen Zugriff auf das Spiel bekom­men, son­dern wur­den rich­tig aus­ge­spielt. Die Ingol­städ­ter haben uns von Anfang an mit einer hohen Tref­fer­quo­te den Zahn gezo­gen, sodass wir nie die Chan­ce hat­ten, etwas her­an­zu­kom­men. Wir müs­sen uns am näch­sten Frei­tag unbe­dingt stei­gern, wenn wir uns gegen Nürn­berg etwas aus­rech­nen wollen.“

Ingol­stadt: Krau­se 22 Punkte/​3 Drei­er, Thum­ser 22/6, Göpff­arth 12/1, Linss 12, Ley­va 10, Both 8, Kowal­ski 5, Wild 4, Lott­ner 3, Görmüs.

Bau­nach: Krö­ner 19/4, Ortel­li 15, Kri­za­no­vic 10/1, Wachs­muth 10, Sau­er 5/1, Mendl 5/1, Mau­solf 3, Mota 3/1, Konop­ka 3, Nückel 2, Amiel 1, Zwanziger.