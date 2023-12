Das Staat­li­che Bau­amt führt am Don­ners­tag, 14.12.2023 und Frei­tag, 15.12.2023 an der Staats­stra­ße 2263 zwi­schen Pom­mers­fel­den und Lim­bach Baum­kon­trol­len an meh­re­ren Groß­bäu­men durch.

Die Maß­nah­me dient im Rah­men der Ver­kehrs­si­che­rungs­pflicht der Bestim­mung der Stand- und Bruch­si­cher­heit. Ziel der baum­sta­ti­schen Unter­su­chung ist die lang­fri­sti­ge Siche­rung des vor­han­de­nen Gehölzbestands.

Die Stra­ße wird für die Unter­su­chun­gen hier­bei an bei­den Tagen ab ca. 8 Uhr etwa 6–7‑mal pro Tag für jeweils unge­fähr 5 Minu­ten kom­plett gesperrt. Anson­sten kann der Ver­kehr ohne Ein­schrän­kun­gen fließen.