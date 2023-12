„Wir haben gemein­sam viel erreicht!“

Von A wie Apfel­markt über K wie Krea­tiv­zen­trum und M wie Mobi­li­tät bis W wie Was­ser­stoff­stra­te­gie spann­te Land­rat Johann Kalb in der Weih­nachts­sit­zung den Bogen einer Bilanz für das Jahr 2023. „Wir haben gemein­sam viel erreicht“, dank­te er den Mit­glie­dern des Kreis­ta­ges, des­sen Gre­mi­en 45 Mal getagt haben, und den 36 Landkreisgemeinden.

Die erneut auf 201 Mil­lio­nen Euro stei­gen­de Umla­ge­kraft hat nach den Wor­ten des Land­ra­tes den Rah­men dafür geschaf­fen, dass der Land­kreis wie­der auf hohem Niveau – 17 Mil­lio­nen Euro – inve­stie­ren konn­te: in Bil­dung, Infra­struk­tur, Mobi­li­tät, Kli­ma­schutz, Wirt­schaft oder Kultur.

2023 ist auch ein Jahr der Jubi­lä­en gewe­sen: Der För­der­ver­ein der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim blick­te auf sein 20-jäh­ri­ges Bestehen. Die Stei­ger­wald­kli­nik fei­er­te 25. Geburts­tag. Den Zweck­ver­band Tier­kör­per­be­sei­ti­gung Nord­bay­ern gibt es 40 Jah­re und die Regio­nal­pla­nung in Bay­ern ein hal­bes Jahrhundert.

„Nach sechs­jäh­ri­ger Bau­zeit ist das digi­ta­le Grün­der­zen­trum Lag­ar­de 1 von Land­kreis und Stadt Bam­berg an den Start gegan­gen“, freu­te sich Land­rat Kalb genau­so wie über den Start­schuss für das Krea­tiv­zen­trum des Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt, für das Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger einen För­der­be­scheid über zehn Mil­lio­nen Euro über­reicht hat. Mit der Ent­wick­lung einer Was­ser­stoff­stra­te­gie gehen Land­kreis, Gemein­den, Wirt­schaft und Wis­sen­schaft bereits den näch­sten für die Trans­for­ma­ti­on wich­ti­gen Schritt, so Kalb.

Viel Bewe­gung im posi­ti­ven Sin­ne gibt es in der Mobi­li­tät. Für die Mobil­sta­tio­nen hat der Land­kreis den Bun­des­preis beim Wett­be­werb „Gemein­sam aktiv. Mobil in länd­li­chen Räu­men“ erhal­ten. Der Kreis­tag wur­de als bun­des­weit „rad­ak­tiv­stes Kom­mu­nal­par­la­ment“ beim Stadt­ra­deln aus­ge­zeich­net. Ab August 2024 gehen die neu­en Bus­li­ni­en im Land­kreis Bam­berg mit deut­lich bes­se­rer Tak­tung und jähr­lich rund vier statt bis­her 2,3 Mil­lio­nen Lini­en­ki­lo­me­tern an den Start. Zum neu­en Jahr wächst der Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg. Hohe För­der­mit­tel gibt es für den geplan­ten Metro­pol­rad­weg von Bam­berg nach Nürnberg.

Was­ser­stoff­stra­te­gie und das inter­mo­da­le Mobi­li­täts­kon­zept zah­len auch auf den Kli­ma­schutz ein. Neu ist das gemein­sa­me Solar­flä­chen­ka­ta­ster oder der Kli­ma­bei­rat von Stadt und Land­kreis Bam­berg, der sich 2023 kon­sti­tu­iert hat.

Bei der Bil­dung gab es in die­sem Jahr einen Schwer­punkt beim Aus­bau des MINT-Netz­wer­kes und der Anschaf­fung des MINT-Mobils. Gestar­tet wur­de vom Zweck­ver­band Gym­na­si­en eine euro­pa­wei­te Aus­schrei­bung eines Archi­tek­tur­wett­be­wer­bes für das Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­um. Im Rah­men des Pro­jek­tes „Demo­kra­tie leben“ gab es auch eine Klau­sur­ta­gung des Jugendkreistages.

Die Land­kreis-Olym­pia­de „Land­kreis in Bewe­gung“, Advent­sen­gel, inter­na­tio­na­le Woche oder das zwei­te Kin­der­fest auf der Giech­burg unter­stri­chen die Lei­stungs­fä­hig­keit in Kul­tur und Ehren­amt. Im kom­men­den Jahr erwar­tet der Land­kreis die Ent­schei­dung über die Bewer­bung der euro­päi­schen Klo­ster­land­schaf­ten „CISTER­SCAPES“ um das euro­päi­sche Kulturerbe-Siegel.

Her­aus­for­dernd war das Jahr 2023 für den Bereich des Gesund­heits­we­sens und der Pfle­ge ins­be­son­de­re durch die geplan­te Kran­ken­haus­re­form. Auch die gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses (GKG) hat im Rah­men der Akti­on „Alarm­stu­fe rot“ auf die schwie­ri­ge Situa­ti­on hingewiesen.

„Der Land­kreis hat die GKG mit zehn Mil­lio­nen Euro Eigen­ka­pi­tal gestärkt“, dank­te der Land­rat den Kreis­gre­mi­en für die­ses wich­ti­ge Signal für die Gesund­heits­ver­sor­gung im länd­li­chen Raum. Posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen hat es durch gemein­sa­men Pfle­ge­stütz­punkt von Land­kreis, Stadt und Bezirk Ober­fran­ken, durch eine Pfle­ge­schu­le im Post­hoch­haus oder durch den Spa­ten­stich für die neue inte­grier­te Leit­stel­le Bam­berg-Forch­heim in But­ten­heim gegeben.

Auf die Bestre­bun­gen, die Regio­na­li­tät zu för­dern, haben ein­ge­zahlt der Genuss­tag in Vier­eth-Trun­stadt mit Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder, der Apfel­markt in Bur­ge­brach, die Aus­zeich­nung als Öko­mo­dell­re­gi­on oder das Pro­jekt „Hei­mat für Regio­nal­pro­duk­te“, die Nach­hal­tig­keits­char­ta oder der Kli­ma­fond der Euro­päi­schen Metropolregion.

Für ihre gro­ße Soli­da­ri­tät dan­ke Land­rat Johann Kalb den Gemein­den des Land­krei­ses bei der Bewäl­ti­gung der schwie­ri­gen Flücht­lings­si­tua­ti­on. Inzwi­schen leben mehr als 2700 Flücht­lin­gen im Kreis. Es gibt 62 dezen­tra­le Unter­künf­te. Für die mehr als 150 Schutz Suchen­den, die die Regie­rung von Ober­fran­ken dem Land­kreis der­zeit monat­lich aus der AEO zuweist, gibt es kaum noch Wohn­raum. Kitas und Schu­len sind eben­so wie das Ehren­amt überlastet.