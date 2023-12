Urge­stein der Part­ner­schaft mit Ber­lin-Rei­nicken­dorf ver­stor­ben: Bad Steben trau­ert um Die­ter Braunsdorf

Im Alter von 89 Jah­ren ist die­ser Tage Die­ter Brauns­dorf, lang­jäh­ri­ger Bezirks­ver­ord­ne­ter in Rei­nicken­dorf und einer der Väter der Part­ner­schaft zwi­schen dem Ber­li­ner Stadt­be­zirk und dem Markt Bad Steben verstorben.

Drei Jahr­zehn­te war Die­ter Brauns­dorf (CDU) Mit­glied der Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung von Ber­lin-Rei­nicken­dorf. Als Mit­glied der BVV lei­te­te er zuletzt in Rei­nicken­dorf den Sport­aus­schuss. Mit knapp über 80 Len­zen zog sich Die­ter Brauns­dorf 2016 dann aus der akti­ven BVV-Poli­tik zurück. Für sei­ne Lebens­lei­stung wür­dig­te ihn Bun­des­prä­si­dent Joa­chim Gauck mit dem Bun­des­ver­dienst­kreuz. Der Rei­nicken­do­fer Kom­mu­nal­po­li­ti­ker mein­te zu die­ser Wür­di­gung in sei­ner unnach­ahm­lich beschei­de­nen Art: „Natür­lich habe ich mich über das Bun­des­ver­dienst­kreuz sehr gefreut und tra­ge es mit Stolz. Ob ich aber wirk­lich die­se Ehrung ver­dient habe, weiß ich gar nicht so recht.“ Da kann er wohl unbe­sorgt sein! Sein Lebens­werk in der Kom­mu­nal­po­li­tik wird weit über die Par­tei­gren­zen der CDU hin­aus geehrt und gewürdigt!

Brauns­dorf hat sich mit sei­nem uner­müd­li­chen, lang­jäh­ri­gen kom­mu­nal­po­li­ti­schen Enga­ge­ment, gro­ße Ver­dien­ste um die För­de­rung des Sports erwor­ben, er war ein kom­mu­nal­po­li­ti­sches Vor­bild und eine Per­son, die sich durch jahr­zehn­te­lan­ge Arbeit für den Rei­nicken­dor­fer Sport ein­ge­setzt hat.

Für Bad Steben war Brauns­dorf ein lang­jäh­ri­ger, ver­läss­li­cher Part­ner der vor allem im sport­li­chen Bereich für Kon­tak­te gesorgt und so die Part­ner­schaft mit Leben erfüllt hat. Wie der Bad Stebe­ner Bür­ger­mei­ster Bert Horn betont war „Die­ter Brauns­dorf einer der Män­ner der ersten Stun­de, die in den Jah­ren 1986 bis 1988 zunächst die Part­ner­schaft zwi­schen CDU und CSU und schließ­lich die Städ­te­part­ner­schaft ins Leben geru­fen und mit Leben erfüllt haben. Bad Steben trau­ert um einen treu­en Freund wird Die­ter Brauns­dorf stets ein ehren­des Andenken bewahren“.