Die Städ­ti­sche Musik­schu­le ver­an­stal­tet am drit­ten Advents­wo­chen­en­de ihre tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­kon­zer­te. Am Sams­tag, 16. Dezem­ber 2023, um 16 Uhr, fin­det im Richard-Wag­ner-Saal, Bran­den­bur­ger Stra­ße 15, ein Kon­zert mit stim­mungs­vol­len Bei­trä­gen ver­schie­de­ner Ensem­bles und dem Vor­che­ster statt. Der Ein­tritt ist frei.

Am Sonn­tag, 17. Dezem­ber 2023, um 17 Uhr, wer­den dann in der Ordens­kir­che in St. Geor­gen wei­te­re Soli­stin­nen und Soli­sten, Kam­mer­mu­sik­grup­pen, der Kin­der­chor und der Strei­cher­spiel­kreis zu hören sein. Auch für die­ses weih­nacht­li­che Kon­zert ist der Ein­tritt frei.