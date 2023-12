Ein Teil des Erlö­ses kommt der Lebens­hil­fe zugute

Mit himm­li­schen Klän­gen stimmt die Erlan­ger Stadt­ka­pel­le auf Weih­nach­ten ein. Das Sin­fo­ni­sche Blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Nor­bert Folk führt damit die belieb­te Tra­di­ti­on fort und dies­mal ist auch wie­der ein Chor dabei. Joa­chim Adamc­zew­ski mit sei­nem Chor Vocan­ta gestal­tet das Kon­zert mit. Es fin­det am Freitag,15. Dezem­ber um 20 Uhr in der Hein­rich-Lades-Hal­le am Rat­haus­platz 1 in Erlan­gen statt.

Zu hören sind Stücke für Blas­or­che­ster im Ori­gi­nal und in Bear­bei­tung: wie zum Bei­spiel „Bil­der einer Aus­stel­lung“ von Mus­sorgs­kij und „The Beau­ty and the Beast“ von A. Men­ken. Vocan­ta prä­sen­tiert Wer­ke unter ande­rem von H. Schütz, F. Men­dels­sohn-Bar­thol­dy und M. Lau­rid­sen. Chor und Orche­ster sin­gen und spie­len auch gemein­sam, weih­nacht­lich wird es natür­lich auch.

Rai­ner Kret­sch­mann vom Baye­ri­schen Rund­funk führt in lau­ni­ger Wei­se mit viel Inter­es­san­tem durch den Abend. Ein Teil des Erlö­ses kommt wie­der der Lebens­hil­fe zugu­te, die Schirm­herr­schaft hat Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik. Dank gilt der Spar­kas­se Erlan­gen für die För­de­rung des Konzerts.

Ein­tritts­kar­ten zu 17,- € sind im Vor­ver­kauf online erhält­lich unter www​.reser​vix​.de, im Erlan­ger E‑Werk, Fuch­sen­wie­se 1, in der Geschäfts­stel­le der Lebens­hil­fe Erlan­gen, Goer­de­ler­stra­ße 21, sowie im Lebens­hil­fe Laden, Nürn­ber­ger Stra­ße 47. An der Abend­kas­se kosten die Kar­ten 19,-€. Es ist freie Platzwahl.