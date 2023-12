„Der LBV Coburg setzt sich aktiv für eine nach­hal­ti­ge Wald-Ent­wick­lung und Kli­ma­schutz ein und hat daher nun auf sei­ner Wie­der­auf­for­stungs­flä­che bei Ober­lau­ter den im Früh­jahr begon­ne­nen Wald­um­bau mit zukunfts­fä­hi­gen Baum­ar­ten fort­ge­setzt“, sagt Tho­mas Tip­pelt vom LBV Erneut hat die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels das Pro­jekt „Real­la­bor Wald­um­bau“ groß­zü­gig unter­stützt – die­ses Mal nicht nur finan­zi­ell, son­dern auch mit zahl­rei­chen Arbeits­kräf­ten: An der groß ange­leg­ten Pflanz­ak­ti­on betei­lig­ten sich fast 25 Aus­zu­bil­den­de der Spar­kas­se, die ins­ge­samt 250 Bäum­chen mit Wur­zel­bal­len ver­pflanz­ten, um die Arten­viel­falt in unse­rer Regi­on zu berei­chern und den vom Bor­ken­kä­fer beschä­dig­ten Wald­be­stand zu rege­ne­rie­ren. Die Idee zu die­sem etwas ande­ren Arbeits­tag, bei dem Hin­ter­grund­wis­sen in Theo­rie und Pra­xis ver­mit­telt wur­de, hat­te Spar­kas­sen-Vor­stands­vor­sit­zen­der Dr. Mar­tin Faber, als er selbst im Früh­jahr eini­ge Baum­pflan­zun­gen für den gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Natur­schutz­ver­ein vornahm.

Neben den bereits im Früh­jahr gepflanz­ten Kirsch- und Els­beer­bäu­men wur­den bei der jet­zi­gen Pflanz­ak­ti­on neue Baum­ar­ten gesetzt. Dazu gehö­ren die Hain­bu­che, die Trau­ben­ei­che, die etwas wär­me­lie­ben­der ist als die bis­he­ri­gen Stiel­ei­chen, sowie 25 Eiben als ein­zi­ge ver­wen­de­te Nadel­baum­art. Die Ent­schei­dung für die sel­te­ne Eibe begrün­de­te Björn Lang­bein, Forst­ex­per­te und Lei­ter der LBV-„Arbeitsgruppe Wald“: „Die Eibe ist die eigent­li­che typisch deut­sche Baum­art. Denn sie exi­stier­te schon wäh­rend der letz­ten Eis­zeit in unse­rer Regi­on, wäh­rend die Eichen wei­chen mussten“.

Der Akti­ons­tag begann unter her­aus­for­dern­den Bedin­gun­gen mit Regen und stür­mi­schem Wet­ter. Den­noch lie­ßen sich die moti­vier­ten Hel­fer nicht abschrecken. In einer ein­ge­zäun­ten Auf­for­stungs­zo­ne führ­ten die Azu­bis zunächst Ersatz-Pflan­zun­gen durch, denn nicht alle Bäu­me waren nach der Pflanz­ak­ti­on im Früh­jahr ange­wach­sen. Die „Arbeits­grup­pe Wald“ des LBV Coburg hat­te zuvor die nicht ange­wach­se­nen Bäu­me mar­kiert, was den rei­bungs­lo­sen Fort­schritt der Arbei­ten ermöglichte.

Fünf Azu­bi-Pflanz­trupps mit jeweils einer anlei­ten­den Per­son aus der „Arbeits­grup­pe Wald“ waren par­al­lel im Ein­satz. Neben den Spar­kas­sen-Azu­bis betei­lig­ten sich auch Tat­ja­na Nick­ol (Unter­neh­mens­be­reichs­lei­te­rin Vor­stands­stab, Per­so­nal und Orga­ni­sa­ti­on), Nor­man Götz (stell­ver­tre­ten­der­Un­ter­neh­mens­be­reichs­lei­ter Vor­stands­stab, Per­so­nal und Orga­ni­sa­ti­on) sowie Ulri­ke Schmel­cher (Grup­pen­lei­te­rin Per­so­nal­ent­wick­lung), und pack­ten eben­falls tat­kräf­tig mit an.

Nach­dem sich das Wet­ter im Lau­fe des Vor­mit­tags beru­higt hat­te, konn­ten die Tätig­kei­ten auch in eine Zone mit Alt­holz-Rest­be­stand ver­la­gert wer­den. Hier gab es vier vor­be­rei­te­te Fel­der mit je 25 Pflanz­stel­len, in die Bäum­chen gesetzt und mit öko­lo­gi­schen Ein­zel­baum­schutz aus­ge­stat­tet wur­den. „Die­se Schutz­hül­len, bestehend aus bieg­sa­men Holz­strei­fen und einer dün­nen Stoff­bahn, sol­len ein feuch­te­res Mikro­kli­ma um die Setz­lin­ge schaf­fen und gleich­zei­tig vor zu schnel­ler Aus­trock­nung schüt­zen”, erklärt Forst­in­ge­nieur Björn Lang­bein, der hier sol­che Öko­schutz-Vari­an­ten einem Pra­xis­test unter­zie­hen möch­te. „Die Hül­len sol­len sich dann nach eini­gen Jah­ren rück­stands­frei auflösen.”

Zudem errich­te­te eine Azu­bi-Grup­pe zehn mal zehn Meter gro­ße, so genann­te Weis­er­zel­len: In die­ser Ein­zäu­nung kann die natür­li­che Wie­der­be­wal­dung ohne Schä­di­gung durch Reh­wild­ver­biss beob­ach­tet werden.

Ins­ge­samt trägt die gemein­sa­me Initia­ti­ve dazu bei, das öko­lo­gi­sche Gleich­ge­wicht zu för­dern und die Natur in ihrer Viel­falt zu schüt­zen. LBV-Geschäfts­stel­len­lei­ter Tho­mas Tip­pelt, der den Akti­ons­tag gemein­sam mit der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels orga­ni­siert hat­te, war begei­stert: „Wir bedan­ken uns bei allen Betei­lig­ten für ihr Enga­ge­ment und ihren Ein­satz bei die­ser wich­ti­gen Maß­nah­me zur Erhal­tung der Arten­viel­falt in unse­rer Region.”