Bay­reu­ther Forscher*innen haben Wege gefun­den, win­zi­ge Teil­chen in Flüs­sig­kei­ten mitt­les magne­ti­scher Muster zu steu­ern. Die For­schungs­er­geb­nis­se wur­den jetzt in der renom­mier­ten Zeit­schrift „Natu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons“ unter dem Titel „Gleich­zei­ti­ge und unab­hän­gi­ge topo­lo­gi­sche Kon­trol­le von iden­ti­schen Mikro­par­ti­keln in nicht-peri­odi­schen Ener­gie­land­schaf­ten“ veröffentlicht.

Wozu die­se Forschung?

Die Arbeit beschäf­tigt sich mit der Unter­su­chung des Trans­ports von iden­ti­schen kol­lo­ida­len Par­ti­keln, also win­zi­gen Teil­chen, die in einer Flüs­sig­keit schwim­men. Ins­ge­samt kann der gleich­zei­ti­ge und unab­hän­gi­ge Trans­port von kol­lo­ida­len Par­ti­keln über magne­ti­schen Mustern in ver­schie­de­nen Berei­chen der Wis­sen­schaft und Tech­no­lo­gie von gro­ßem Nut­zen sein, um maß­ge­schnei­der­te Mate­ria­li­en her­zu­stel­len, bio­me­di­zi­ni­sche Anwen­dun­gen zu ver­bes­sern, Labor­tests durch­zu­füh­ren oder grund­le­gen­de wis­sen­schaft­li­che Fra­gen zu untersuchen.

In die­ser theo­re­ti­schen und expe­ri­men­tel­len Arbeit unter­such­ten Nico C.X. Stuhl­mül­ler und Prof. Dr. Dani­el de las Heras (Theo­rie) zusam­men mit Far­za­neh Far­rokhzad und Prof. Dr. Tho­mas Fischer (Expe­ri­men­te) den gleich­zei­ti­gen und unab­hän­gi­gen Trans­port von iden­ti­schen kol­lo­ida­len Teil­chen (Nano- bis Mikro­me­ter gro­ße Teil­chen, die in einer Flüs­sig­keit sus­pen­diert sind) über magne­ti­sche Muster. Exter­ne Fel­der, wie elek­tri­sche und magne­ti­sche Fel­der, wer­den häu­fig ver­wen­det, um eine Ansamm­lung von kol­lo­ida­len Teil­chen zu trans­por­tie­ren. Iden­ti­sche Teil­chen wer­den dann unter dem Ein­fluss des Fel­des in die­sel­be Rich­tung trans­por­tiert. Die Wissenschaftler*innen zei­gen hier, dass es mit Hil­fe nicht peri­odi­scher Ener­gie­land­schaf­ten mög­lich ist, den Trans­port der ein­zel­nen Teil­chen in einer Ansamm­lung iden­ti­scher kol­lo­ida­ler Teil­chen gleich­zei­tig und unab­hän­gig von­ein­an­der prä­zi­se zu steuern.

Magne­ti­sche Mikro­par­ti­kel wer­den über einem magne­ti­schen Muster ange­ord­net. Das Muster besteht aus nach oben und unten magne­ti­sier­ten Berei­chen, die je nach Posi­ti­on über dem Muster unter­schied­lich ange­ord­net sind. Der Trans­port wird dann durch Modu­la­ti­ons­schlei­fen der Aus­rich­tung eines exter­nen Magnet­felds ange­trie­ben. Auf­grund der Kopp­lung zwi­schen dem exter­nen Magnet­feld und dem durch das Muster erzeug­ten Magnet­felds ent­steht eine kom­ple­xe zeit­ab­hän­gi­ge und nicht­pe­ri­odi­sche Ener­gie­land­schaft. Belie­big kom­ple­xe und maß­ge­schnei­der­te Tra­jek­to­ri­en meh­re­rer iden­ti­scher kol­lo­ida­ler Teil­chen kön­nen gleich­zei­tig ent­we­der im Muster oder in den Modu­la­ti­ons­schlei­fen kodiert wer­den. Zur Ver­an­schau­li­chung zei­gen die Wissenschaftler*innen, wie iden­ti­sche kol­lo­ida­le Teil­chen unter dem Ein­fluss der glei­chen Modu­la­ti­ons­schlei­fe die ersten acht­zehn Buch­sta­ben des Alpha­bets schrei­ben können.

Die­se Arbeit ist nicht nur von grund­le­gen­dem Inter­es­se, son­dern eröff­net auch neue Wege zur rekon­fi­gu­rier­ba­ren Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on in der Kol­lo­id­wis­sen­schaft und hat poten­zi­el­le Anwen­dun­gen in mul­ti­funk­tio­na­len Lab-on-a-Chip-Gerä­ten. Die prä­zi­se und geziel­te Steue­rung von kol­lo­ida­len Par­ti­keln mit Hil­fe von Magnet­fel­dern kann bei­spiels­wei­se zur Ent­wick­lung von mikro­flui­di­schen Syste­men genutzt wer­den, in denen Par­ti­kel für Labor­tests und medi­zi­ni­sche Dia­gno­sen transportieren.

Die Ergeb­nis­se sind ent­stan­den in Zusam­men­ar­beit von Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Uni­ver­si­tät Kas­sel und Pol­ni­scher Aka­de­mie der Wissenschaften.

Ver­öf­fent­li­chung:

Stuhl­mül­ler, N.C.X., Far­rokhzad, F., Kuś­wik, P. et al. Simul­ta­neous and inde­pen­dent topo­lo­gi­cal con­trol of iden­ti­cal micro­par­tic­les in non-peri­odic ener­gy land­scapes. Nat. Com­mun. 14, 7517 (2023).

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023–43390‑0