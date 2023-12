Sternsinger*innen für Anfang 2024 gesucht

Die 66. Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen im Erz­bis­tum Bam­berg wird am Frei­tag, den 29. Dezem­ber 2023, in Forch­heim eröff­net. Bei der Diö­ze­sa­nen Eröff­nung ver­sam­meln sich Sternsinger*innen aus dem gan­zen Erz­bis­tum mit ihren Schil­dern und Ster­nen. Kin­der und Jugend­li­che, die in der ersten Janu­ar­wo­che an der Stern­sin­ger­ak­ti­on 2024 teil­neh­men möch­ten, kön­nen sich bei ihrer ört­li­chen Pfar­rei oder Gemein­de mel­den. „Wir freu­en uns, wenn sich im gesam­ten Erz­bis­tum Bam­berg mög­lichst vie­le Kin­der und Jugend­li­che fürs Drei­kö­nigs­sin­gen begei­stern und anmel­den“, betont BDKJ-Diö­ze­san­vor­sit­zen­de Eva Russ­wurm. Die Sternsinger*innen brin­gen Anfang 2024 den Segen in jedes Haus und sam­meln Spen­den für Kin­der in Not.

Die Diö­ze­sa­ne Eröff­nung der Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen beginnt am 29. Dezem­ber 2023 um 14 Uhr in der Kir­che St. Johan­nis Forch­heim. Dort führt Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl in das dies­jäh­ri­ge The­ma ein. „Gemein­sam für unse­re Erde – in Ama­zo­ni­en und welt­weit“ heißt das Leit­wort der Stern­sin­ger­ak­ti­on. Damit machen die enga­gier­ten Ehren­amt­li­chen in ganz Deutsch­land dar­auf auf­merk­sam, wie wich­tig der Schutz von Umwelt und Kul­tu­ren welt­weit ist.

Anschlie­ßend zieht eine Pro­zes­si­on bestehend aus Sternsinger*innen durch die Forch­hei­mer Innen­stadt, an der auch Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl und Diö­ze­san­ju­gend­pfar­rer Gerd Richard Neu­mei­er teil­neh­men. Die Betei­lig­ten errei­chen gegen 15 Uhr den Markt­platz, wo sie den Segen für die Stadt Forch­heim spre­chen. Die Pro­zes­si­on endet in der katho­li­schen Kir­che St. Mar­tin mit einer Wort-Got­tes-Fei­er mit Her­wig Gös­sl. Zum Abschluss sind die Teil­neh­men­den zu einer Mahl­zeit, einer soge­nann­ten Aga­pe, rund um die Kir­che ein­ge­la­den. Es gibt Strac­cia­tel­la-Milch­weck­la und Kin­der­punsch in der offi­zi­el­len Stern­sin­ger-Tas­se 2024. Orga­ni­siert wird die Diö­ze­sa­ne Eröff­nung vom Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ) gemein­sam mit dem Refe­rat Welt­kir­che und dem Jugend­amt der Erzdiözese.

Seit dem Start der Akti­on 1959 kamen beim Drei­kö­nigs­sin­gen ins­ge­samt rund 1,31 Mil­li­ar­den Euro zusam­men, mit denen Pro­jek­te für benach­tei­lig­te und Not lei­den­de Kin­der in Afri­ka, Latein­ame­ri­ka, Asi­en, Ozea­ni­en und Ost­eu­ro­pa geför­dert wur­den. Bun­des­wei­te Trä­ger der welt­weit größ­ten Soli­da­ri­täts­ak­ti­on sind das Kin­der­mis­si­ons­werk „Die Stern­sin­ger“ und der Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ).

Stern­sin­ger­grup­pen aus dem Erz­bis­tum Bam­berg kön­nen sich bis zum 19. Dezem­ber 2023 für die Diö­ze­sa­ne Eröff­nung anmel­den unter: https://​ver​an​stal​tun​gen​.jugend​-im​-erz​bis​tum​.de/​s​t​e​r​n​s​i​n​g​e​r​a​k​t​ion