Die Initia­ti­ve aus dem Gemein­de­teil Ober­lei­ter­bach war Initi­al­zün­dung für ein mitt­ler­wei­le gemein­de­wei­tes Ansinnen:

Mitt­ler­wei­le gibt es sechs neue Defi­bril­la­to­ren in den Orten des Mark­tes Zap­fen­dorf. Es sind die Feu­er­weh­ren, die für die Anschaf­fung feder­füh­rend ver­ant­wort­lich zeich­nen und die Spon­so­ren für die Inve­sti­tio­nen anspra­chen. Die Kosten für einen Defi­bril­la­tor mit Wand­ka­sten belau­fen sich auf rund 2.500,00 Euro.

Bei der fach­kun­di­gen Aus­wahl und Beschaf­fung half der stell­ver­tre­ten­de Ret­tungs­dienst­lei­ter des Land­krei­ses Lich­ten­fels Johan­nes Arneth. Vie­len Dank dafür.

Im Ernst­fall zählt jede Sekun­de: Wenn das Herz aus dem Tritt gerät, die Herz­kam­mern flat­tern oder flim­mern, dann kann ein Elek­tro­schock aus einem Defi­bril­la­tor (AED) das Leben des Betrof­fe­nen ret­ten. Doch oft dau­ert es zu lan­ge, bis der Ret­tungs­dienst vor Ort ist. Wie gut, wenn man einen „Defi“ vor Ort hat – oder bes­ser – im Ort.

Die neu­en Defi­bril­la­to­ren sind an stra­te­gisch wich­ti­gen Stand­or­ten instal­liert, um im Fall der Fäl­le schnel­le Hil­fe zu gewähr­lei­sten. Die lebens­ret­ten­den Gerä­te sind ein­fach zu bedie­nen. Dank der Sprach­füh­rung bekommt der Nut­zer Anwei­sun­gen Schritt für Schritt.

Die AED sind am Rat­haus Zap­fen­dorf, an der Alten Schu­le Lauf, an der Front­sei­te des Feu­er­wehr­ge­rä­te­hau­ses Ober­lei­ter­bach, an der Fir­ma Rauh SR Fen­ster­bau GmbH in Sas­sen­dorf, im Fahr­zeug „Flo­ri­an ZA11/1“ der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Zap­fen­dorf, im Fahr­zeug „Flo­ri­an Lauf 47/1“ der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lauf sowie an den Stütz­punk­ten der Feu­er­weh­ren Unter­lei­ter­bach und Kirch­schlet­ten zu fin­den. Ger­ne erklä­ren die Feu­er­wehr­leu­te Inter­es­sen­ten im per­sön­li­chen Gespräch die Hand­ha­bung der Geräte.

Wer sich an der Anschaf­fung die­ser und wei­te­rer Defi­bril­la­to­ren betei­li­gen möch­te, kann dafür einen Spen­den­bei­trag auf fol­gen­des Kon­to der „Feu­er­wehr Zap­fen­dorf“ lei­sten: IBAN DE89 7639 1000 0002 7002 98, Spen­den­zweck „Defi“

Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren des Mark­tes Zapfendorf