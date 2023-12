Sin­gen für die Menschenrechte

Die Volks­hoch­schu­le (vhs) lädt am Frei­tag, 15. Dezem­ber, im Histo­ri­schen Saal (Fried­rich­stra­ße 19) zum Lie­der­abend unter dem Mot­to „Sin­gen für die Men­schen­rech­te“ ein. Prof. Hei­ner Bie­le­feldt beglei­tet den Chor – bestehend aus Teil­neh­men­den des Abends – am Pia­no. Eine Sän­ge­rin und ein Mund­har­mo­ni­ka­spie­ler ver­stär­ken den Chor. Nach Frie­dens- und Euro­pa­lie­dern in den ver­gan­ge­nen Seme­stern wer­den dies­mal Men­schen­rechts­lie­der gesungen.

Am Frei­tag, 10. Dezem­ber 1948 wur­de in Paris die All­ge­mei­ne Erklä­rung der Men­schen­rech­te ver­kün­det. Über deren Unver­äu­ßer­lich­keit und Ein­hal­tung wur­de lan­ge vor­her und wird seit­dem dis­ku­tiert: mit Wor­ten, aber auch in viel­fäl­ti­gem Lied­gut. Prof. Bie­le­feldt lei­tet den Lehr­stuhl für Men­schen­rech­te an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg und war von 2010 bis 2016 UN-Son­der­be­richt­erstat­ter für Reli­gi­ons­frei­heit weltweit.

Eine Anmel­dung für die kosten­lo­se Ver­an­stal­tung ist erfor­der­lich (www​.vhs​-erlan​gen​.de).

Gale­rie Trep­pen­haus zeigt „Refle­xio­nen. Odes­sa vor dem Krieg“

Die Gale­rie Trep­pen­haus (Hen­ke­stra­ße 91) zeigt noch bis 18. Janu­ar die Aus­stel­lung „Refle­xio­nen. Odes­sa vor dem Krieg“ des Foto­gra­fen Alex Mis­kin (Ukrai­ne). Der Gra­fik­de­si­gner prä­sen­tiert dar­in Ansich­ten sei­ner Hei­mat­stadt Odes­sa. Ergänzt wird die Aus­stel­lung durch Zeich­nun­gen „Wo ist Hei­mat?“, illu­strier­te Geschich­ten ukrai­ni­scher geflüch­te­ter Kin­der und „daheim­ge­blie­be­ner“ aus Bro­wa­ry, Erlan­gens ukrai­ni­scher Soli­dar­part­ner­stadt. Es han­delt sich um ein Kin­der­kul­tur­pro­jekt des Ver­eins kind, kunst, kul­tur e. V. Das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt orga­ni­siert das Kin­der­pro­jekt mit.

Initi­iert wur­de die Aus­stel­lung durch die Künst­le­rin und Kunst­leh­re­rin am Albert-Schweit­zer-Gym­na­si­um, Chri­sti­ne Frick, sowie den städ­ti­schen Part­ner­schafts­be­auf­trag­ten Peter Steger.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.gale​rie​-trep​pen​haus​.de.

Müll­ab­fuhr zu Weih­nach­ten und Neujahr

Auf­grund der Fei­er­ta­ge ändern sich die Abfuhr­zei­ten für die Rest­müll- und die Bio­ton­nen­ab­fuhr. Wie der kom­mu­na­le Betrieb für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung mit­teilt, wer­den die Behäl­ter von Mitt­woch bis Sams­tag, 27. bis 30. Dezem­ber, geleert. Wie an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen, fin­det auch an Neu­jahr, 1. Janu­ar, kei­ne Lee­rung statt. Sie wer­den dann von Diens­tag bis Frei­tag, 2. bis 5. Janu­ar, ent­leert. In den Fei­er­tags­wo­chen erfolgt die Abfuhr bereits ab 6:00 Uhr morgens.

Und ab Mon­tag, 15. Janu­ar, wird die Christ­baum­ab­ho­lung durch­ge­führt. Sie erfolgt jeweils am Tag der Biotonnenabfuhr.

Im Inter­net sind unter www​.erlan​gen​.de/​a​b​f​a​l​l​k​a​l​e​n​der alle Ter­mi­ne abrufbar.