Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

E‑Bike-Fah­rer mit Schutzengel

Coburg. Sei­nem Schutz­en­gel und wohl vor allem dem getra­ge­nen Fahr­rad­helm hat­te es am Diens­tag­nach­mit­tag ein E‑Bike-Fah­rer zu ver­dan­ken, dass er bei einem Zusam­men­stoß mit einem Pkw kei­ne schwer­wie­gen­den Kopf­ver­let­zun­gen erlitt.

Der Fahr­rad­fah­rer befuhr den Küren­grund auf dem Fahr­rad­weg in Rich­tung Wei­dach. Ein jun­ger Fahr­an­fän­ger woll­te zu die­sem Zeit­punkt von der Thü­rin­ger Stra­ße in den Küren­grund abbie­gen und über­sah hier­bei den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Rad­ler. Die­ser wur­de beim Zusam­men­prall mit dem Pkw über die Motor­hau­be geschleu­dert und blieb mit star­ken Rücken­schmer­zen am Boden lie­gen. Beim Auf­prall ging auch der Fahr­rad­helm zu Bruch.

Der Rad­fah­rer wur­de durch auf­merk­sa­me Erst­hel­fer bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes an der Unfall­stel­le vor­bild­lich ver­sorgt und anschlie­ßend ins Kli­ni­kum Coburg verbracht.

Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wird wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Stra­ßen­ver­kehr ermittelt.

Stu­den­tin Opfer eines Fahrraddiebstahls

Coburg. In der Zeit von Mon­tag 13.00 Uhr bis Diens­tag 10.00 Uhr ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das am Fahr­rad­stän­der im Park­haus Zin­ken­wehr ver­schlos­sen abge­stell­te Fahr­rad einer Studentin.

Bei dem Rad han­delt es sich um ein creme­far­be­nes Cross­bike der Mar­ke Cube, Model „Natu­re pro Desert“, im Wert von ca. 900.- €.

Die PI Coburg bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Trun­ken­heits­fahrt

Grub am Forst. Deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch schlug einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Coburg bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le gegen 23.00 Uhr im Gru­ber Orts­teil Zeick­horn entgegen.

Ein Alko­test ergab bei dem 44-jäh­ri­gen VW-Bus-Fah­rer den stol­zen Wert von 1,72 Promille.

Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt und im Anschluss eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg durchgeführt.

Den Fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und ein lang­fri­sti­ger Ent­zug der Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auto ange­fah­ren und geflüchtet

Kro­nach – Der Fah­rer eines blau­en Opels beschä­dig­te im Rah­men eines Ran­gier­vor­gangs am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 11.30 Uhr in der Klo­ster­stra­ße in Kro­nach einen gepark­ten BMW und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge notier­te sich das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers. Ent­spre­chen­de Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich des Fah­rers wur­den in die Wege geleitet.

PKW in Straßengraben

Küps – Am Diens­tag, gegen 08.10 Uhr befuhr die Fah­re­rin eines Kia die Kreis­stra­ße von Bur­kers­dorf kom­mend in Fahrt­rich­tung Reuth. Auf­grund der Tat­sa­che, dass die Fah­re­rin kurz abge­lenkt war, geriet sie mit ihrem Fahr­zeug nach rechts von der Fahr­bahn ab, tou­chier­te zwei Leit­pfo­sten, sowie zwei Tele­fon­ma­sten und lan­de­te letzt­end­lich im Stra­ßen­gra­ben. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf etwa 7150 Euro. Die Fah­re­rin wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nur leicht verletzt.

Mit Fahr­rad gestürzt

Kro­nach – Eine Fahr­rad­fah­re­rin war mit ihrem Rad am Diens­tag, gegen 13.00 Uhr auf Geh- und Rad­weg im Bereich Gun­dels­dorf in Rich­tung Kro­nach unter­wegs. Ver­mut­lich auf­grund der mit Laub bedeck­ten und feuch­ten Fahr­bahn kam die Rad­le­rin zu Sturz. Eine Fremd­ein­wir­kung kann nach momen­ta­nen Stand der Ermitt­lun­gen aus­ge­schlos­sen wer­den. Die Ver­un­fall­te muss­te zur Behand­lung in das Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

Stein­wie­sen – Im Tat­zeit­raum vom Mon­tag, 11.12.2023 auf Diens­tag, 12.12.2023 bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter einen Ziga­ret­ten­au­to­mat in der Sil­ber­berg­stra­ße in Stein­wie­sen auf, wel­cher an einer dor­ti­gen Haus­wand ange­bracht war. Nach ersten Erkennt­nis­sen wur­de Bar­geld und Ziga­ret­ten in einer noch nicht bestimm­ba­ren Höhe ent­wen­det. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt etwa 500 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.