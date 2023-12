Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg – Stadt

Dieb­stahl eines Aggre­ga­tes von Baustelle

BAM­BERG. Von einer Bau­stel­le in der Wörth­stra­ße wur­de über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de, zwi­schen Sams­tag, 12.00 Uhr und Mon­tag, 07.00 Uhr, aus dem umzäun­ten Gelän­de ein Aggre­gat im Zeit­wert von etwa 1200 Euro gestoh­len. Auf­grund der Grö­ße und des Gewichts muss das Die­bes­gut mit einem Fahr­zeug ent­wen­det wor­den sein, wes­halb die Poli­zei Zeu­gen bit­tet, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, sich bei der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Auto­auf­bruch und ver­such­ter Ein­bruch in Garage

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag­abend, 21.00 Uhr und Diens­tag­früh, 08.30 Uhr, wur­de in der Obe­ren Seel­gas­se ver­sucht, eine Gara­ge auf­zu­bre­chen, was offen­sicht­lich miss­lang. Dadurch ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro ent­stan­den. Vor dem Nach­bar­an­we­sen gelang­te ver­mut­lich der glei­che Täter in einen ver­sperr­ten grau­en Hyun­dai, wozu die Bei­fah­rer­schei­be völ­lig zer­split­ter­te und dar­aus ein Lap­top gestoh­len wur­de. Die graue Lap­top­ta­sche wur­de in Tat­ort­nä­he wie­der auf­ge­fun­den. Am Auto ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ent­stan­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 200 Euro bezif­fert. Tat­ver­däch­tig ist ein jun­ger Mann, der eine blaue Jeans­ho­se, ein schwar­zes Ober­teil und schwar­ze Hand­schu­he trug.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Aus einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße woll­ten am Diens­tag, kurz nach 16.00 Uhr, zwei Män­ner eine Win­ter­jacke und eine Woll­müt­ze im Gesamt­wert von 102 Euro steh­len. Die bei­den Lang­fin­ger rech­ne­ten wohl nicht mit der Acht­sam­keit des Laden­de­tek­ti­ven, der die Poli­zei verständigte.

BAM­BERG. Im glei­chen Geschäft woll­te dann kur­ze Zeit spä­ter eben­falls ein Mann meh­re­re Klei­dungs­stücke im Gesamt­wert von knapp 90 Euro steh­len. Bei der Durch­su­chung des Lang­fin­gers kamen noch Süßig­kei­ten, Geträn­ke und elek­tro­ni­sche Gerä­te im Gesamt­wert von knapp 240 Euro zum Vor­schein, die er vor­her in drei and­ren Geschäf­ten gestoh­len hat­te. Der Laden­dieb wur­de am näch­sten Tag dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der eine Inhaf­tie­rung prüft.

Wem gehört das Herren-Mountain-Bike

BAM­BERG. Wäh­rend der Durch­su­chung eines Gemein­schafts­rau­mes in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten fan­den Poli­zei­be­am­te am Diens­tag ein ver­mut­lich gestoh­le­nes Her­ren-Moun­tain-Bike, Far­be anthrazit/​weiß von der Fir­ma Scha­low & Kroh GmbH. Das Hard­tail-Moun­tain-Bike vom Typ KS Cycling, GTZ 3850 hat einen Zeit­wert von etwa 500 Euro. Der recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des wird gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 60.000 Euro und ein leicht ver­letz­ter Auto­fah­rer sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Diens­tag­früh, kurz nach 10.00 Uhr, auf dem Ber­li­ner Ring ereig­net hat­te. Hier fuhr ein Mer­ce­des-Fah­rer aus einer Tank­stel­le aus und setz­te hier zu einem ver­bots­wid­ri­gen Wen­de­vor­gang an, wes­halb er gegen einen VW-Fah­rer stieß. Bei­de Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Hein­rich-Weber-Platz wur­de die Heck­stoß­stan­ge eines zwi­schen Mon­tag­abend, 19.30 Uhr und Diens­tag­früh, 09.30 Uhr, gepark­ten schwar­zen Seat Ibi­za ange­fah­ren. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro bezif­fert. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen ein wei­ßes Fahrzeug.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

28-Jäh­ri­ger rastet in Imbiss aus, schlägt Wirt und beschä­digt Autos

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz nach 20.30 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass es in einem Imbiss in der Zoll­ner­stra­ße zu einer Schlä­ge­rei kam. Wie sich her­aus­stell­te, hielt sich dort ein 28-jäh­ri­ger Mann auf, der dort an einem Spiel­au­to­ma­ten Geld ver­lor, anschlie­ßend dort aus­ra­ste­te und den Wirt angriff, der sich dadurch leicht ver­letz­te. Danach trat er an einem Auto den Außen­spie­gel ab, flüch­te­te zunächst in die Bren­ner­stra­ße, wo er eben­falls ein dort gepark­tes Fahr­zeug beschä­dig­te. Hier konn­te er von Poli­zei­be­am­ten fest­ge­nom­men wer­den und wur­de auf­grund einer psy­chi­schen Krank­heit in eine Kli­nik unter­ge­bracht. Der Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen wird von der Poli­zei auf etwa 1100 Euro beziffert.

Wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu set­zen, deren Fahr­zeu­ge eben­falls im Bereich Zoll­ner­stra­ße / Bren­ner­stra­ße beschä­digt wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Zwi­schen Mon­tag, 15.00 Uhr und Diens­tag, 12.00 Uhr, beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter in der Bahn­hof­stra­ße den lin­ken Außen­spie­gel eines gepark­ten Pkw, VW/​Golf. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SEI­GEN­DORF. Ein von Hirschaid kom­men­der 19-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer ver­lor aus Unacht­sam­keit die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kam von der Fahr­bahn ab. Hier­bei beschä­dig­te er einen Leit­pfo­sten und das Sei­gen­dor­fer Orts­schild Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Pkw ent­stand eben­falls Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro und die­ser muss­te abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

VIER­ETH. In der Mühl­lei­te beschä­dig­te am Diens­tag­nach­mit­tag ein Unbe­kann­ter mit einem Lie­fer­wa­gen eine Gar­ten­mau­er und ent­fern­te sich trotz eines Sach­scha­dens in Höhe von ca. 1.500 Euro vom Unfall­ort. Eine Nach­ba­rin erkann­te das Kenn­zei­chen, so dass die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men wer­den konnten.

Son­sti­ges

BUR­GE­BRACH. Diens­tag­nacht wur­den bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem 25-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm unter­sagt und er wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht. Der 25-Jäh­ri­ge hat mit einer Anzei­ge und einem Fahr­ver­bot zu rechnen.

HIRSCHAID. Ein 18-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer reagier­te Diens­tag­nacht nicht auf das Anhal­te­si­gnal einer Poli­zei­strei­fe. Er fuhr wei­ter auf einen Park­platz und flüch­te­te mit dem Bei­fah­rer. Es stell­te sich her­aus, dass das Kenn­zei­chen des Fahr­zeu­ges ent­stem­pelt und der Fah­rer nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Der Pkw wur­de beschlag­nahmt. Der 18-Jäh­ri­ge hat mit meh­re­ren Straf­an­zei­gen zu rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Füh­rer­schein abge­lau­fen – Lkw-Fah­rer fährt mit schlech­tem Gewis­sen in eine Kontrollstelle

Rat­tels­dorf. Am Diens­tag­vor­mit­tag führ­te die Schwer­last­kon­troll­grup­pe der Ver­kehrs­po­li­zei eine Kon­troll­stel­le zur Über­wa­chung des Schwer­last­ver­kehrs auf der B4 durch. Dabei fiel ein Lkw auf, wel­cher vor der Kon­troll­stel­le zunächst abbie­gen woll­te, aber dann doch zöger­lich näher­kam. Auf sein Ver­hal­ten hin ange­spro­chen, räum­te der 51-jäh­ri­ge Fah­rer ein, dass er die Kon­troll­stel­le zunächst umfah­ren woll­te, dann aber doch kei­nen Aus­weg mehr sah und von sei­nem Vor­ha­ben abließ. Der Grund hier­für war auch schnell gefun­den, da sei­ne für die­sen Lkw not­wen­di­ge Füh­rer­schein­klas­se ‑C1- zu sei­nem 50. Geburts­tag vor über ein­ein­halb Jah­ren abge­lau­fen und damit ungül­tig war. Es han­del­te sich zwar nach­weis­lich um eine Pri­vat­fahrt, wes­halb zahl­rei­che fahr­per­so­nal­recht­li­che und gewerb­li­che Vor­schrif­ten hier nicht zutra­fen, aller­dings war sei­ne Ladung, ein Schrott­fahr­zeug auf einer Roll­mul­de, unzu­rei­chend gesi­chert. Die Wei­ter­fahrt muss­te unter­bun­den wer­den und nach der Nach­si­che­rung konn­te ein ver­stän­dig­ter Bekann­ter des Fah­rers, wel­cher einen aus­rei­chen­den Füh­rer­schein besaß, die Fahrt been­den. Den Fah­rer erwar­tet nun jedoch ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen die StVO bezüg­lich der Ladungssicherung.

Schlei­er­fahn­der erwi­schen gewief­te Laden­die­be in flagranti

Hall­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag waren Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei in Hall­stadt unter­wegs. Auf dem Park­platz eines dor­ti­gen Dro­ge­rie­mark­tes fie­len ihnen zwei Män­ner auf, wel­che sich bereits nach kur­zer Obser­vie­rung äußerst ver­däch­tig ver­hiel­ten. Die bei­den 51- und 38-jäh­ri­gen Män­ner gin­gen meh­re­re Male mit zwei Geschenk­ta­schen in die Dro­ge­rie, kehr­ten zu ihrem Fahr­zeug zurück, ent­leer­ten dort den Inhalt und konn­te sogar beob­ach­tet wer­den, wie sie die Dieb­stahl­si­che­run­gen ver­schie­de­ner Arti­kel ent­fern­ten und gleich im Gebüsch „ent­sorg­ten“. Die bei­den Män­ner wur­den dar­auf­hin vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Die Schlei­er­fahn­der stell­ten anschlie­ßend fest, dass die Män­ner kei­ne Ein­käu­fe getä­tigt hat­ten und die Geschenk­ta­schen ent­spre­chend prä­pa­riert waren, um Dieb­stahl­si­che­run­gen zu stö­ren. Bei ihnen wur­de Die­bes­gut im Gesamt­wert von über 1.100 Euro (Hygie­ne­ar­ti­kel wie Rasier­klin­gen, Elek­tro­zahn­bür­sten, Elek­tro­ra­sie­rer etc.) auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Beim 51-jäh­ri­gen Täter wur­de außer­dem noch eine gerin­ge Men­ge Betäu­bungs­mit­tel (Subutex) auf­ge­fun­den. Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen beson­ders schwe­rer Fäl­le des Laden­dieb­stahls und beim 51-Jäh­ri­gen zusätz­lich auch eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz wur­den ein­ge­lei­tet. Die Män­ner kamen in eine Haft­zel­le und wer­den heu­te dem Haft­rich­ter vorgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung / Hausfriedensbruch

Grä­fen­berg. Ein Zeu­ge teil­te Diens­tag­nacht Beschä­di­gun­gen in einer Büche­rei „Am Gestei­ger“ mit. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass ein Spar­schwein im Ein­gangs­be­reich geplün­dert sowie diver­se Bücher und CDs auf dem Boden ver­streut wur­den. Wei­ter­hin wur­den Wasch­becken ver­stopft und die Was­ser­lei­tun­gen auf­ge­dreht. Nach­dem die bis­lang unbe­kann­ten Täter von den Zeu­gen ent­deckt wur­den, flüch­te­ten sie. Wer zu die­ser Tat Hin­wei­se geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt.

Ver­kehrs­un­fäl­le mit Unfallflucht

Grä­fen­berg. Am Diens­tag­mit­tag wen­de­te ein 33-jäh­ri­ger Paket­dienst­fah­rer mit sei­nem Klein­trans­por­ter in der Bert­hold-Hal­ler-Stra­ße und stieß hier­bei gegen eine Müll­ab­tren­nung. Anschlie­ßend fuhr er, ohne Anzu­hal­ten, wei­ter. Da das Kenn­zei­chen bekannt war, konn­te der Fah­rer ermit­telt wer­den. Ihn erwar­tet nun eine Anzeige.

Grä­fen­berg. In der Zeit vom 01.12.2023, 15.00 Uhr bis 04.12.2023, 11.15 Uhr, park­te eine 25-jäh­ri­ge Frau ihren Opel Astra auf dem Park­platz der Ver­wal­tungs­ge­mein­de am Kirch­platz. In die­ser Zeit tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug ihren Wagen vor­ne rechts, wodurch eine Del­le ent­stand. Wer etwas in die­ser Zeit beob­ach­ten konn­te, wen­det sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 11:50 Uhr stell­te ein 20-Jäh­ri­ger sei­nen wei­ßen Skoda/​Citigo in der Karo­lin­ger­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand ab. Als er gegen 14:55 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an der vor­de­ren lin­ken Stoß­stan­ge fest­stel­len. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, 08.12.2023, 05:30 Uhr, bis Mon­tag, 11.12.2023, 00:00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein schwar­zes Pedelec der Mar­ke Berg­stei­ger am Bahn­hofs­platz in Forch­heim. Das Schloss, mit wel­chen das Fahr­rad abge­sperrt war, wur­den in unmit­tel­ba­rer Nähe auf­ge­bro­chen auf­ge­fun­den. Die Poli­zei Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. In einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bay­reu­ther Stra­ße ent­wen­de­te am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16:00 Uhr ein bis­her unbe­kann­ter Mann eine Fla­sche Vod­ka im Wert von 7,99 Euro. Eine Nah­be­reichs­fahn­dung ver­lief bis­her nega­tiv. Wer kann Hin­wei­se geben?

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag besprüh­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Pesta­loz­zi­stra­ße die Fas­sa­de eines Schul­ge­bäu­des mit belei­di­gen­den Inhal­ten. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und PSt Bad Staffelstein

Zwei Fuß­gän­ger von Auto erfasst

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Zusam­men­stoß in der Bam­ber­ger Stra­ße. Ein 80-jäh­ri­ger Mitsu­bi­shi-Fah­rer über­sah beim abbie­gen in die Con­rad-Wag­ner-Stra­ße zwei Fuß­gän­ger, die gera­de den Fuß­gän­ger­weg über­quer­ten. In Fol­ge des­sen wur­den die Pas­san­ten von dem Fahr­zeug fron­tal erfasst und stürz­ten zu Boden. Hier­durch erlit­ten bei­de Ver­let­zun­gen und muss­ten des­halb mit dem RTW ins Kli­ni­kum gebracht wer­den. Am Mitsu­bi­shi ent­stand kein Sachschaden.

In Gara­ge eingebrochen

BAD STAF­FEL­STEIN. In der Zeit zwi­schen Sams­tag, 18:00 Uhr und Sonn­tag, 06:00 Uhr ver­schaff­ten sich bis­lang unbe­kann­te Täter Zugang in eine Hüt­te in Schön­brunn. Sie hin­ter­lie­ßen hier­bei eine unge­öff­ne­te Cola-Mix Fla­sche. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Von Stra­ße abge­kom­men und im Acker gelandet

EBENS­FELD – BAD STAF­FEL­STEIN. In Oberbrunn/​Ebensfeld fuhr ein 30-Jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw von Unter­brunn in Rich­tung Ober­brunn. In einer Links­kur­ve kurz vor Ober­brunn kam er aus unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab, über­fuhr einen Leit­pfo­sten und kam ca. 70m wei­ter im Acker zum ste­hen. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt, am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von rund 250 Euro.

OPEL mut­wil­lig zerkratzt

BAD STAF­FEL­STEIN. In der Zeit zwi­schen 28. Okto­ber, 19:00 Uhr bis 12. Dezem­ber, 09:15 Uhr, wur­de von bis­lang unbe­kann­ten Tätern ein in der Wen­den­stra­ße gepark­ter grau­er Opel zer­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 um Zeugenhinweise.