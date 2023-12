Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­bo­te­nes Mes­ser mitgeführt

Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le am Erlan­ger Haupt­bahn­hof stell­ten Poli­zei­be­am­te ein ver­bo­te­nes Mes­ser sicher.

Beam­te der Erlan­ger Poli­zei befan­den sich am spä­ten Diens­tag­abend auf Fuß­strei­fe im Bereich des Haupt­bahn­ho­fes. Den Poli­zi­sten fiel um die spä­te Uhr­zeit ein Jugend­li­cher auf, den sie schließ­lich einer Über­prü­fung unter­zo­gen. Bei der Per­so­nen­kon­trol­le des 16-Jäh­ri­gen ent­deck­ten die Poli­zi­sten im Hosen­bund des jun­gen Man­nes ein Mes­ser mit einer fest­ste­hen­den Klinge.

Die Poli­zei­be­am­ten stell­ten das Mes­ser sicher und lei­te­ten gegen den Jugend­li­chen ein Buß­geld­ver­fah­ren ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pla­nen-Schlit­zer unterwegs

Wei­her – Im Tat­zeit­raum von Mon­tag, den 11.12.2023, 16:00 Uhr, bis Diens­tag, den 12.12.2023, 07:30 Uhr, wur­de in der Stra­ße, Im Grund 6, eine LKW-Pla­ne mut­wil­lig auf­ge­schlitzt. Am geschä­dig­ten LKW ent­stand hier­bei ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 200 €. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum bis unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall mit glück­li­chem Ende

Kalch­reuth – Am Diens­tag, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Pkw auf der Kreis­stra­ße von Kalch­reuth in Rich­tung Neun­hof. Hier­bei ver­lor er die Kon­trol­le über sei­nen Pkw und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Nach einem Kon­takt mit der Leit­plan­ke über­schlug sich der Pkw und kam hin­ter die­ser auf dem Dach zum Lie­gen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de hier­bei leicht ver­letzt und durch den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung in Chir­ur­gie Erlan­gen gebracht. Die Kreis­stra­ße muss­te für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me durch die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Kalch­reuth gesperrt wer­den. An dem Pkw ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von ca. 7000,- Euro.

Stra­ße zu eng, Lkws zu breit

Eckental/​Maus­ge­sees – Am Diens­tag, gegen 10:45 Uhr, befuh­ren zwei Lkw die Staats­stra­ße 2236 zwi­schen Maus­ge­sees und Her­pers­dorf im Begegnungsverkehr.

Auf­grund der zu gerin­gen Fahr­zeug­brei­te kam es beim Vor­bei­fah­ren zu einem Kon­takt der jeweils lin­ken Außen­spie­gel. Bei einem der bei­den Lkws wur­de der Außen­spie­gel gegen die Sei­ten­schei­be der Fah­rer­tü­re geschla­gen, so dass die­se zer­split­ter­te. Der Fah­rer die­ses Lkws wur­de durch die umher­flie­gen­den Glas­split­ter leicht an der lin­ken Hand ver­letzt. An den bei­den Lkw ent­stand ein Sach­scha­den im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Bereich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -