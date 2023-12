An den Ecken­ta­ler Grund­schu­len wird es musi­ka­lisch – Das Pro­jekt JeKi ermög­licht es Kin­dern, ohne gro­ße Hür­den ein Instru­ment zu erler­nen. Dafür arbei­tet die Grund­schu­le Eschen­au nun mit der Spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach zusammen.

Ecken­tal. „Lass doch den Kopf nicht hän­gen“, sin­gen die Kin­der der 3b mit gro­ßer Hin­ga­be. Leh­re­rin Julia Völ­kel diri­giert nicht nur den Chor aus Kin­der­stim­men, son­dern auch den Ein­satz der Orf­fin­stru­men­te. Xylo­phon, Metallo­phon, Klang­höl­zer, Hand­trom­meln – jeder Schü­ler ist ein Instru­men­ta­list. Begei­stert lau­schen die­ser Dar­bie­tung nicht nur Schul­lei­te­rin Hei­ke Metz­ger, son­dern auch Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le, Tino Keß­ler, Geschäfts­stel­len­lei­ter der Spar­kas­se Eschen­au, und Dr. Cor­du­la Haber­lein, Vor­sit­zen­de des Ver­eins FOr­sprung e.V.. Die­ser ist bei der finan­zi­el­len und orga­ni­sa­to­ri­schen Gesamt­um­set­zung behilflich.

Sie sind an die­sem Tag in der Schu­le, um sich von den ersten Schrit­ten des Pro­jekts „JeKi – jedem Kind ein Instru­ment“ zu über­zeu­gen. Ein Teil der Orff-Instru­men­te, die heu­te erklin­gen, wur­de schon durch JeKi finan­ziert. Spon­sor dafür ist die Spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach. Wenn das Pro­jekt voll ange­lau­fen ist, kön­nen sich Dritt­kläss­ler ein Instru­ment aus­su­chen – zum Bei­spiel Gitar­re oder ein Blas­in­stru­ment. Die Spar­kas­se finan­ziert drei Vier­tel der Kosten für das Instru­ment, den rest­li­chen Betrag zah­len die Eltern. Der Instru­men­tal­un­ter­richt fin­det dann wäh­rend einer der bei­den regu­lä­ren wöchent­li­chen Musik­stun­den statt. Die Kosten für die Musik­leh­rer trägt die Markt­ge­mein­de. Die Kin­der, die nicht an die­sem frei­wil­li­gen Pro­jekt teil­neh­men, haben der­weil regu­lä­ren Musikunterricht.

Dass Musik auch schon die Jüng­sten bewegt, hat Schul­lei­te­rin Metz­ger bereits erfah­ren. Ihre Schü­ler haben im Deutsch­un­ter­richt Gedich­te gerappt, beglei­tet von den Klän­gen der Cajón, einem Schlag­in­stru­ment, das wie eine klei­ne Kiste aus­sieht. „Die Musik hat die Kin­der sehr moti­viert und sie hat­ten viel Spaß“, berich­tet Metz­ger. Das Pro­jekt JeKi, das nun auch in Eschen­au Ein­zug hält, gibt es auch in der Grund­schu­le Forth. Län­ger ist die Erfah­rung damit im Land­kreis Forch­heim: Dort gibt es JeKi schon seit 14 Jah­ren – und das mit Erfolg: Zuletzt waren mehr als 1000 Schü­ler dabei. Auch in der Markt­ge­mein­de Ecken­tal könn­te sich die Spar­kas­se vor­stel­len, mit wei­te­ren Grund­schu­len zu koope­rie­ren und JeKi noch wei­ter zu verbreiten.