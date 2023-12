Bay­reu­ther Forscher*innen haben Wege gefun­den, win­zi­ge Teil­chen in Flüs­sig­kei­ten mitt­les magne­ti­scher Muster zu steu­ern. Die For­schungs­er­geb­nis­se wur­den jetzt in der…

Micha­el Thied­mann als neu­er Direk­tor des Schul­re­fe­ra­tes im Kir­chen­kreis Bay­reuth ein­ge­führt

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner hat Kir­chen­rat Micha­el Thied­mann in einem fei­er­li­chen Got­tes­dienst in der Erlö­ser­kir­che Bay­reuth in sein neu­es Amt als…