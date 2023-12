Run­ter vom Sofa, Han­dy aus und rein in die Sport­hal­le: Die Jugend­pfle­ge der Stadt Forch­heim hat zusam­men mit der Mar­tin­schu­le und der dor­ti­gen Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schu­len ein Kin­der­box­trai­ning auf die Bei­ne gestellt.

Die Sport- und Frei­zeit­mög­lich­kei­ten in Forch­heim sind sehr viel­fäl­tig. Ins­be­son­de­re für Kin­der und Jugend­li­che gibt es Bewe­gungs­an­ge­bo­te und auch die Berei­che Kunst und Kul­tur sind abge­deckt. Doch oft­mals fin­den Kin­der nicht den Weg zu Ver­ei­nen, Schu­len oder frei­en Ange­bots­trä­gern. Aus die­sem Grund ent­stand ein Pro­jekt in Koope­ra­ti­on der Mar­tin­schu­le, der dor­ti­gen Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schu­len und der Stadt­ju­gend­pfle­ge Forch­heim. Kin­der, die aus ver­schie­den­sten Grün­den bis­her noch kei­nen Kon­takt zu Kul­tur und Ver­ei­nen hat­ten, soll­te dabei auf­ge­zeigt wer­den, was es für viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten in Forch­heim gibt, indem man ver­schie­de­ne Ange­bo­te direkt an die Schu­le holt, prä­sen­tiert und vor Ort ausprobiert.

Zwi­schen den Herbst- und Weih­nachts­fe­ri­en kamen zwei Trai­ner des AC Bava­ria ein­mal pro Woche für zwei Schul­stun­den an die Mar­tin­schu­le. Die Kin­der der Nach­mit­tags-AG hat­te dabei viel Spaß an der Bewe­gung. Mit spie­le­ri­schen Ele­men­ten wur­den den Mäd­chen und Buben ver­schie­de­ne Box-Tech­ni­ken näher­ge­bracht, wobei immer die Fair­ness im Vor­der­grund stand.

Für die Trai­ner war es wich­tig zu ver­mit­teln, dass Boxen ein Sport ist, der Gemein­schaft und auch Dis­zi­plin för­dert. Die Kin­der sei­en „unge­schlif­fe­ne Dia­man­ten“, die durch den Sport die Beach­tung und Wert­schät­zung erfah­ren, die ihnen zuste­he, so die bei­den Trainer.

Die Kin­der waren sehr begei­stert und kon­zen­triert bei der Sache. Es ist geplant, dass die Trai­ner des AC Bava­ria ein wei­te­res Mal an die Schu­le kom­men und dann im Rin­gen unterrichten.