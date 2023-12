Grenz­über­schrei­ten­de Soli­da­ri­tät – Pul­ver­lösch­an­hän­ger auf dem Weg in die Krisenregion

Im Lau­fe des Jah­res 2023 erneu­er­te unser Land­kreis die Flot­te der Pul­ver­lösch­an­hän­ger P250 durch fort­schritt­li­che Model­le, die den neue­sten Anfor­de­run­gen der Feu­er­wehrtak­tik gerecht wer­den. Die aus­ge­mu­ster­ten, aber noch voll ein­satz­fä­hi­gen Anhän­ger wur­den im Kata­stro­phen­schutz­la­ger zwi­schen­ge­la­gert. Dank einer Initia­ti­ve, unter­stützt durch unse­ren Land­rat Johann Kalb, wur­den die­se Anhän­ger nun einer neu­en Bestim­mung zuge­führt: dem Ein­satz in der Ukraine.

In der ver­gan­ge­nen Woche setz­te sich die Feu­er­wehr But­ten­heim in Bewe­gung, um die Anhän­ger zum Lan­des­feu­er­wehr­ver­band Bran­den­burg in Fal­ken­see zu trans­por­tie­ren. Dort orga­ni­sier­te der LFV Bran­den­burg den Wei­ter­trans­port, der über Polen in die Ukrai­ne führt. Mit die­ser Akti­on schlie­ßen wir uns den bereits zahl­rei­chen Hilfs­trans­por­ten an und lei­sten so unse­ren Bei­trag zur Unter­stüt­zung der ukrai­ni­schen Feuerwehrkräfte.

Die Ankunft der Kame­ra­den der FF But­ten­heim in Fal­ken­see war trotz der win­ter­li­chen Her­aus­for­de­run­gen von herz­li­cher Gast­freund­schaft geprägt. Nach­dem sie bei einer wohl­tu­en­den Tas­se hei­ßen Kaf­fees wie­der auf­ge­wärmt waren, nutz­ten die Kame­ra­den die Gele­gen­heit, sich etwas umzu­se­hen. Bei der Füh­rung durch das Gelän­de konn­ten sie sowohl histo­ri­sche DDR-Ein­satz­fahr­zeu­ge als auch modern­ste Feu­er­wehr­tech­no­lo­gie bewun­dern. Die lie­be­vol­le Pfle­ge der alten Fahr­zeu­ge und die Prä­sen­ta­ti­on von Inno­va­tio­nen wie einem fort­schritt­li­chen Lösch­ro­bo­ter und einem spe­zi­ell für Wald­brän­de kon­zi­pier­ten Ein­satz­fahr­zeug zeig­ten ein­drucks­voll, wie sich die Feu­er­wehr­ar­beit ste­tig weiterentwickelt.

In die­sem Gei­ste der stän­di­gen Wei­ter­ent­wick­lung traf unser Land­rat Johann Kalb die Ent­schei­dung, unse­re aus­ge­mu­ster­ten, aber noch voll funk­ti­ons­fä­hi­gen Pul­ver­lösch­an­hän­ger als Spen­de in die Ukrai­ne zu sen­den. Die­ser Akt der Soli­da­ri­tät und des Respekts für die uner­müd­li­chen Ein­satz­kräf­te in der Ukrai­ne spie­gelt das Enga­ge­ment und die Ver­bun­den­heit unse­res Land­krei­ses wider. Wir sind dank­bar und stolz auf die­se Ent­schei­dung, die unse­re loka­le Ver­ant­wor­tung in einen inter­na­tio­na­len Kon­text rückt und zeigt, wie wir über Gren­zen hin­weg hel­fen können.

Mit der siche­ren Ankunft unse­rer Pul­ver­lösch­an­hän­ger in der Ukrai­ne lei­sten wir einen signi­fi­kan­ten Bei­trag, der in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten von unschätz­ba­rem Wert ist. Unse­re Kame­ra­den von der FF But­ten­heim tra­ten nach geta­ner Arbeit ihre Heim­rei­se an, die erneut von win­ter­li­chen Schnee­land­schaf­ten geprägt war. Die Heim­rei­se ver­lief rei­bungs­los und sicher.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des und der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bam­berg: https://​www​.kfv​-ba​.de

Flo­ri­an Probst, Kreisbrandmeister