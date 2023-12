Was lan­ge währt, wird end­lich gut oder zumin­dest ein biss­chen bes­ser. Nach vie­len Dis­kus­sio­nen, Gesprä­chen und Hart­näckig­keit hat es die Frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Coburg nun geschafft, zumin­dest zwei wei­te­re Stadt­bus­fahr­ten der Linie 7 nicht in Rögen enden zu las­sen, son­dern die­se ab dem 10.12.2023 bis nach Neer­s­hof, dem öst­lich­sten Stadt­teil Coburgs, aus­zu­wei­ten. Gera­de für die Schul­kin­der in Neu­hof und Neer­s­hof und deren Eltern wird damit vie­les leich­ter. Es bedarf ab kom­men­der Woche kei­ner Abho­lung mehr in Rögen, damit die Kin­der nicht 55 Minu­ten in der Stadt auf den Bus war­ten müs­sen und auch kei­ner Son­der­ver­trä­ge mehr mit der Mit­tags­be­treu­ung der Pesta­loz­zi-Grund­schu­le, weil zu den Buchungs­zei­ten kein Bus nach Neer­s­hof fuhr. Nun fährt zusätz­lich der Stadt­bus um 13:55 Uhr und um 14:55 Uhr vom Thea­ter­platz nach Neershof.

Der Umstieg auf den ÖPNV kann nur gelin­gen, wenn Kom­fort und Preis stim­men. Das erwei­ter­te Ange­bot der Linie 7 ist da ein wich­ti­ger und längst über­fäl­li­ger Schritt. Wenn es nun die Stadt Coburg noch schafft, dass alle Bewohner:innen Neer­s­hofs den Bus sicher und bequem errei­chen kön­nen, bei­spiels­wei­se durch Schaf­fung einer zwei­ten Hal­te­stel­le im Ort, dann ist Coburg auf dem rich­ti­gen Weg hin zur Ver­kehrs­wen­de! Die Frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen wünscht all­zeit gute Fahrt!