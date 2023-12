Bei der am 10.12. in Ste­gau­rach aus­ge­tra­ge­nen Bezirks­mei­ster­schaft star­te­ten die­ses Jahr erst­mals seit Coro­na wie­der erfreu­lich vie­le Bogen­schüt­zen. Von den ins­ge­samt 140 Teil­neh­mern waren 12 der Bogen­ab­tei­lung der Sport­ver­ei­ni­gung Reuth am Start, die ins­ge­samt sie­ben Podest­plät­ze bele­gen konnten.

Bezirks­mei­ster der Her­ren mit dem Recur­ve­bo­gen wur­de mit gro­ßem Abstand Jakob Hetz, der von Anfang an das Feld anführ­te. Vize­mei­ster­ti­tel in ihren jewei­li­gen Klas­sen konn­ten von Moni­ka End­riz­zi, Lui­sa Oester, Jonas Fleiß­gar­ten, Livia Kann­heis­ner und den bei­den Mann­schaf­ten in der Recur­ve-und Master Recur­ve Klas­se mit den Schüt­zen Jakob Hetz, Jan Mer­ten, Chri­sti­na Albrecht und Moni­ka End­riz­zi, Ute Hetz, Wolf­gang Fleiß­gar­ten errun­gen wer­den. Im Com­pound­be­reich kam es lei­der zu einer Ter­min­über­schnei­dung, sodass par­al­lel die Bay­ern­li­ga geschos­sen wur­de, bei der sich die Reu­ther Schüt­zen Mat­thi­as Wag­ner, Peter Trö­ger, Franz Fad­ler und Mar­tin End­riz­zi am 2. Wett­kampf­tag unge­schla­gen auf Platz 1 behaup­ten konnten.