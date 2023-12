Im agi­lis Netz Nord in Ober­fran­ken gibt es seit dem Fahr­plan­wech­sel am 10. Dezem­ber 2023 zahl­rei­che Ver­bes­se­run­gen und Neue­run­gen. Mit der Betriebs­auf­nah­me des Regio­nal­ver­kehrs Ober­fran­ken (RVOF) wach­sen die Zug­ki­lo­me­ter um 16% auf dann 5,3 Mil­lio­nen. Die Züge wer­den zum Fahr­plan­wech­sel mit einem neu­en Infor­ma­ti­ons­bildsschirm aus­ge­stat­tet und mit kosten­frei­em WLAN aus­ge­rü­stet. Rei­sen­de müs­sen Fahr­kar­ten künf­tig vor dem Ein­stieg am Bahn­steig oder online kau­fen und nicht wie bis­her im Zug.

Fahr­kar­ten­kauf vor der Fahrt

Die wich­tig­ste Ände­rung für Fahr­gä­ste gibt es beim Fahr­kar­ten­ver­kauf: Rei­sen­de müs­sen ihr Ticket ab dem Fahr­plan­wech­sel bereits vor dem Ein­stei­gen am Bahn­steig kau­fen und nicht wie bis­her im Zug. Dafür wur­den an den Bahn­hö­fen und Hal­te­punk­ten in den ver­gan­ge­nen Mona­ten 75 neue Auto­ma­ten instal­liert. 46 davon sind völ­lig neu, der Rest ersetzt vor­han­de­ne Gerä­te. Mit dem Fahr­plan­wech­sel wer­den die Auto­ma­ten in den Zügen außer Betrieb genom­men und durch Info-Bild­schir­me ersetzt. Der Fahr­kar­ten­kauf beim Zug­per­so­nal ist dann nur noch in Aus­nah­me­fäl­len mög­lich. Bis alle Fahr­gä­ste mit dem neu­en System ver­traut sind, wird es bei den Ticket­kon­trol­len eine Kulanz­re­ge­lung geben. Fahr­kar­ten gibt es auch online unter www​.agi​lis​-tickets​.de

Mehr Züge – dich­te­rer Takt

Im Auf­trag der Baye­ri­schen Eisen­bahn­ge­sell­schaft (BEG), die den Regio­nal­ver­kehr in Bay­ern plant, finan­ziert und kon­trol­liert, wer­den eini­ge Takt­lücken im Fahr­plan geschlos­sen und das Ange­bot eini­ger Mor­gen- und Abend­ver­bin­dun­gen aus­ge­baut. Vor allem Ver­bin­dun­gen von und nach Hof pro­fi­tie­ren von der Ver­bes­se­rung. So bie­ten z.B. die von agi­lis betrie­be­nen Regio­nal­bahn­li­ni­en RB 96 nach Selb-Stadt, RB 99 nach Neu­en­markt-Wirsberg und RB 97 nach Bay­reuth und Bad Steben ein ver­dich­te­tes Zug­an­ge­bot. Zwi­schen Münch­berg und Helm­b­rechts ver­keh­ren an Wochen­ta­gen die Züge künf­tig im Stun­den­takt, jeder zwei­te davon bis Hof. Auch zwi­schen Bay­reuth und Wei­den gibt es eine neue Früh­ver­bin­dung ab 5:40 Uhr, die in Wei­den Anschluss an den RE 2 über Regens­burg nach Mün­chen hat. agi­lis wird dafür vier zusätz­li­che Fahr­zeu­ge in Betrieb nehmen.

Mit agi­lis über die Grenzen

Neu im agi­lis Netz Nord ist die Ver­bin­dung nach Tsche­chi­en. Ab dem Fahr­plan­wech­sel ver­keh­ren die grün-grau­en Züge in Koope­ra­ti­on mit Čes­ké drá­hy (ČD) auf der RB 95 im Zwei­stun­den­takt von Hof über Aš und Cheb bis nach Markt­red­witz. Mit die­ser neu­en Anbin­dung rücken Ober­fran­ken und Tsche­chi­en ver­kehrs­tech­nisch ein gro­ßes Stück näher zusam­men. Zudem reicht das agi­lis Netz Nord dann mit der Ver­bin­dung Hof – Guten­fürst über die baye­ri­sche Gren­ze hin­aus bis nach Sachsen.

Mehr Ser­vice im Zug

Auch in den agi­lis-Zügen ver­bes­sert sich zum Fahr­plan­wech­sel das Ser­vice­an­ge­bot. So steht allen Fahr­gä­sten ab dann ein kosten­lo­ser WLAN-Anschluss zur Ver­fü­gung. Freun­den schrei­ben, E‑Mails checken, online shop­pen – all das kön­nen unse­re Fahr­gä­ste dann ganz bequem im Zug. Anstel­le der Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten infor­mie­ren neue Info-Bild­schir­me die Fahr­gä­ste in Echt­zeit über Details der Fahrt sowie über Anschlussmöglichkeiten.

Die neu­en Fahr­plä­ne gibt es ab sofort online unter www​.agi​lis​.de/​f​a​h​r​p​l​a​ene und ab dem Fahr­plan­wech­sel in den Zügen.