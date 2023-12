Die­ses Jahr fei­er­te das Forch­hei­mer Trio „Schön­fel­der-Lau­ger-Pup­pich“ – SLP sein 25jähriges Jubi­lä­um am Brau­wastl­kel­ler. Gegen eine frei­wil­li­ge Spen­de wur­de Musik und Bier gebo­ten. Davon wol­len wir ger­ne 1.000 Euro an die fünf Feu­er­weh­ren Forch­heims spen­den, so Band­lea­der Bern­hard Lau­ger. Die Ent­schei­dung für die Emp­fän­ger hat sei­ne Grün­de. Einer­seits hat die Feu­er­wehr Forch­heim mit ihrer Feu­er­wehr­ka­pel­le das Fest musi­ka­lisch und mit tech­ni­schem Gerät unter­stützt. Ande­rer­seits weiß die Band auch auf­grund eines per­sön­li­chen Erleb­nis­ses, wie wich­tig die Arbeit der Frei­wil­li­gen Weh­ren ist. Nach einer Pro­be fiel ein Baum in die ober­ir­di­sche Strom­lei­tung. Mit einem Schlag war der Strom im Pro­be­raum und Wohn­haus weg. Ver­schie­de­ne Feu­er­weh­ren aus dem Stadt­ge­biet unter­stütz­ten schnell und enga­giert bis früh in Mor­gen bei der Scha­dens­be­he­bung. Ein Ereig­nis, das zeig­te, wie wich­tig die­se Insti­tu­tio­nen sind.

Josua Flierl, Vor­sit­zen­der der Feu­er­wehr Forch­heim, nahm den Scheck sym­bo­lisch ent­ge­gen und wird die Spen­de antei­lig an die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den in Burk, Bucken­ho­fen, Ker­s­bach und Reuth weiterleiten.