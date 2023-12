Lie­be Mit­bür­ge­rin­nen, lie­be Mitbürger,

die ersten Christ­bäu­me ste­hen bereits vor den Rat­häu­sern. Die höl­zer­nen Buden auf den Weih­nachts­märk­ten haben eröff­net. Die Land­schaft hüllt sich so all­mäh­lich in eine Schnee­decke. Und die Lich­ter­ket­ten war­ten dar­auf, dass es drau­ßen dun­kel wird. Über­all im Land­kreis kom­men die Men­schen wie­der zusam­men, um gemein­sam zu fei­ern, dem All­tags­stress zu ent­flie­hen und besinn­li­che Momen­te zu erleben.

Die Weih­nachts­zeit hat ihre Wur­zeln in der christ­li­chen Tra­di­ti­on, wo sie die Fei­er der Geburt Jesu Chri­sti dar­stellt. Abseits reli­giö­ser Bedeu­tun­gen hat sie sich zu einer Zeit der Freu­de, Lie­be und Gemein­schaft ent­wickelt. Wäh­rend die­ser Tage ste­hen Wer­te wie Näch­sten­lie­be und für­sorg­li­ches Mit­ein­an­der beson­ders im Fokus. Vie­le Men­schen fei­ern die­se mit tra­di­tio­nel­ler Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on, dem Aus­tausch von Geschen­ken und fest­li­chen Mahlzeiten.

Ich bin dank­bar, dass so vie­le Men­schen in unse­ren Dör­fern und Städ­ten sich für ihre Mit­men­schen ein­set­zen und sich ehren­amt­lich enga­gie­ren. Mit ihrer Hil­fe kön­nen Sport­ver­ei­ne sowohl jun­gen als auch älte­ren Men­schen wich­ti­ge Ange­bo­te machen. Mit ihrer Hil­fe kön­nen die Feu­er­weh­ren und ande­re Ein­satz­kräf­te Men­schen ret­ten und grö­ße­re Schä­den ver­hin­dern. Mit ihrer Hil­fe fin­den Men­schen in Orche­stern, Chö­ren und Musik­ka­pel­len zuein­an­der. Sie sind das Bin­de­glied, das die ver­schie­de­nen Ele­men­te der Gesell­schaft zusam­men­führt und sta­bi­li­siert. Sie machen unse­re Welt wär­mer und freund­li­cher. Dafür dan­ke ich jeden Ein­zel­nen von Ihnen.

Auf die­sem Wege wün­sche ich Ihnen ein geseg­ne­tes Weih­nachts­fest in Frie­den sowie ein paar Tage der Ruhe und Besin­nung im Krei­se Ihrer Fami­lie. Für das neue Jahr 2024 wün­sche ich Ihnen Gesund­heit, Zufrie­den­heit sowie Kraft und Mut, die auf uns zukom­men­den Auf­ga­ben erfolg­reich zu meistern.

Ihre stell­ver­tre­ten­de Landrätin

Rosi Kraus