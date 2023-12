Ho-Ho-Ho – ein außer­ge­wöhn­li­cher Gast ist am Niko­laus­tag im Cobur­ger Stadt­bus-Ver­kehr unter­wegs gewe­sen. Der VGN-Niko­laus! Land­rat Seba­sti­an Straubel hat extra im Lini­en­bus von Coburg nach Lau­ter­tal vor­bei­ge­schaut, um den Niko­laus im Ein­satz zu erle­ben und ihm wäh­rend der Bus­fahrt auch ein Inter­view zu geben. Vie­len Men­schen im Cobur­ger Land dürf­te der VGN-Niko­laus bekannt vor­kom­men: Es war Andre­as Leo­pold Schadt, der aus dem „Fran­ken-Tat­ort“ bekann­te Schau­spie­ler, der im Land­kreis Coburg sein Zuhau­se hat. Er war den gan­zen Tag in den Stadt­bus­sen der Cobur­ger SÜC unter­wegs und über­reich­te klei­ne Süßig­kei­ten an die Pas­sa­gie­re. Alle Ein­woh­ner in Stadt und Land­kreis Coburg dür­fen sich nun auf den 1. Janu­ar freu­en: Dann wird das Cobur­ger Land offi­zi­ell Teil des Ver­kehrs­ver­bun­des Groß­raum Nürn­berg – kurz: VGN.