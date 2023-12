Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Poxdorf-Effeltrich-Langensendelbach

Ganz im Zei­chen eines Füh­rungs­wech­sels stand die dies­jäh­ri­ge Jah­res­haupt­ver­samm­lung des SPD-Orts­ver­eins Pox­dorf-Effel­trich-Lan­gen­sen­del­bach, zu der sich die Genos­sin­nen und Genos­sen im Gast­haus „Alter Peter“ in Lan­gen­sen­del­bach trafen.

Nach mehr als drei Jahr­zehn­ten leg­te Wil­mya Zim­mer­mann den Vor­sitz des Orts­ver­eins nie­der. Seit der Grün­dung des OV Pox­dorf im Jah­re 1990 hat­te sie das Amt, nur unter­bro­chen von ihrer Amts­zeit im Euro­pa­par­la­ment, mit viel Lei­den­schaft und gro­ßem Enga­ge­ment aus­ge­führt. Belohnt wur­de ihr Ein­satz von den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in Pox­dorf zuletzt auch mit ihrer Wahl in den dor­ti­gen Gemein­de­rat. Nach fast 30 Jah­ren „Dienst­zeit“ sah sie es nun jedoch an der Zeit, die Füh­rung des Orts­ver­eins in ande­re Hän­de abzu­ge­ben. Die­se haben die Mit­glie­der nun an Wolf­gang Fees über­tra­gen. Der frü­he­re Lan­gen­sen­del­ba­cher Bür­ger­mei­ster und ehe­ma­li­ge Betriebs­rats­vor­sit­zen­de von Sie­mens Healt­hi­neers ist außer­dem Vor­sit­zen­der der SPD-Frak­ti­on im Forch­hei­mer Kreis­tag. Fees bedank­te sich nach sei­ner ein­stim­mi­gen Wahl unter gro­ßem Applaus bei sei­ner Vor­gän­ge­rin für ihre lang­jäh­ri­ge, uner­müd­li­che Arbeit und dafür, dass sie ihm in den kom­men­den zwei Jah­ren als sei­ne Stell­ver­tre­te­rin zur Sei­te ste­hen wird.

Die Kas­se wird dabei wie in der Ver­gan­gen­heit wei­ter­hin von Andre­as Lutz geführt. Kom­plet­tiert wird die Vor­stand­schaft von Claus Herr­manns­dör­fer als Schrift­füh­rer, der die­ses Amt von Simon Ber­nin­ger über­nom­men hat. Glück­wün­sche an den neu­ge­wähl­ten Vor­stand über­brach­te Tho­mas Voit als Vor­sit­zen­der des Nach­bar-Orts­ver­eins aus Baiersdorf.