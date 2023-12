Der 60-jäh­ri­ge Enno Weidt nahm die Auf­ga­be des Dekans bereits wäh­rend der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re als amtie­ren­der Stell­ver­tre­ter wahr. Er bleibt wei­ter­hin geschäfts­füh­ren­der Pfar­rer der Kir­chen­ge­mein­de St. Johan­nis in Forch­heim. Bei­de Auf­ga­ben haben jeweils den Umfang einer hal­ben Pfarrstelle.

Der künf­ti­ge Dekan wur­de vom Lan­des­kir­chen­rat benannt und am gest­ri­gen Diens­tag vom Wahl­gre­mi­um aus Kir­chen­vor­stand und Deka­nats­aus­schuss bestä­tigt. Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner lei­te­te die Sit­zung und gra­tu­lier­te ihm anschlie­ßend. Sie hob her­vor: „Enno Weidt hat den Beweis längst erbracht, dass er das Dekans­amt aus­fül­len kann. Er hat in den letz­ten zwei Jah­ren den Deka­nats­be­zirk mit Ruhe und Red­lich­keit, Erfah­rung und Umsicht durch eine Pha­se wich­ti­ger Ent­schei­dun­gen geführt. In Zukunft geschieht dies mit dem Rücken­wind, als Dekan gewählt zu sein.“

Enno Weidt äußer­te sei­ne Freu­de über die Ent­schei­dung: „Dem Deka­nats­aus­schuss und dem Kir­chen­vor­stand Mug­gen­dorf dan­ke ich herz­lich für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en und die bis­he­ri­ge frucht­ba­re Zusam­men­ar­beit. Ich freue mich sehr dar­auf, zusam­men mit ihnen wei­ter­hin unse­re Gemein­den und unse­ren Deka­nats­be­zirk mit allen Mit­ar­bei­ten­den und Gemein­de­glie­dern in die­sen beson­de­ren Zei­ten zu beglei­ten. Gemein­sam wer­den wir die fro­he Bot­schaft vom mensch­ge­wor­de­nen Gott unter die Leu­te bringen!“

Im Zuge der Umset­zung der Lan­de­stel­len­pla­nung konn­ten die not­wen­di­gen Klä­run­gen her­bei­ge­führt wer­den. Auch wur­de die Pfarr­stel­le Mug­gen­dorf-Streit­berg im Pro­be­dienst mit Pfar­rer David Kies­lich seit 1.3.2022 besetzt.

Die Ein­füh­rung von Dekan Enno Weidt wird in einem deka­nats­wei­ten Got­tes­dienst am 25. Febru­ar 2024 um 10.00 Uhr in Mug­gen­dorf stattfinden.