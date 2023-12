Neu­es aus Bus und Bahn im Land­kreis – grö­ße­rer Zug im Ein­satz – 380 Sitzplätze

Am 10. Dezem­ber 2023 ist der Fahr­plan­wech­sel im Bahn­ver­kehr. Damit ein­her gehen auch Ände­run­gen am ÖPNV des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Zur Ver­bin­dungs­su­che bie­tet sich der Ser­vice des Ver­kehrs­ver­bun­des an unter www​.vgn​.de/​v​e​r​b​i​n​d​u​n​g​en/. Die App „VGN Fahr­plan und Tickets“ lie­fert eben­falls einen Über­blick über alle Ver­bin­dun­gen, inklu­si­ve Echt­zeit­da­ten wie Bau­stel­len oder Verspätungen.

Hier die wesent­li­chen Ände­run­gen im Überblick:

Bus­ver­kehr im Land­kreis Lichtenfels

Linie 1240

Hier wur­den die Fahr­zei­ten zu Stoß­zei­ten an den tat­säch­li­chen Bedarf ange­passt. So star­tet die Fahrt ab Main­eck künf­tig drei Minu­ten frü­her, also um 06:30 Uhr. Die Fahrt ab Schul­zen­trum Burg­kunst­adt um 07:17 Uhr nach Lich­ten­fels star­tet künf­tig bereits um 7:10 Uhr.

Linie 1242

Die Fahr­zeit der Fahrt vom Schul­zen­trum Burg­kunst­adt nach Trieb (Abfahrt 12:58 Uhr) wur­de an den tat­säch­li­chen Bedarf ange­passt. Die Fahrt ab Trieb Sport­platz um 13:33 Uhr star­tet künf­tig um 13:38 Uhr.

Linie 1245

Die Ruf­bus­fahrt mit Start um 17:05 Uhr in Hoch­stadt am Main wird gestri­chen. Als Ersatz hier­für wer­den die Hal­te­stel­len Burg­stall, Wolfs­loch, Reuth, The­litz und Obers­dorf auf die Lini­en­fahrt ab Red­witz a.d.R. Schu­le um 16:50 Uhr gescho­ben. Die Fahr­zeit der Fahrt von der Schu­le Red­witz nach Zett­litz (Abfahrt 13:05 Uhr) wur­de an den tat­säch­li­chen Bedarf angepasst.

Linie 1252

Die Fahrt ab Bad Staf­fel­stein Bahn­hof um 12:53 Uhr ist stark aus­ge­la­stet. Um hier für Ent­span­nung zu sor­gen, wur­den die Hal­te in Pferds­feld und Unter­neu­ses her­aus­ge­nom­men. Für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Pferds­feld und Unter­neu­ses wur­de dafür die Fahrt ab Bad Staf­fel­stein Bahn­hof um 13:00 Uhr (Adam-Rie­se-Schu­le 13:03 Uhr, Real­schu­le 13:08 Uhr) ver­län­gert. Die Fahrt ab Bad Staf­fel­stein Bahn­hof um 13:23 Uhr star­tet künf­tig um 13:28 Uhr. Der „Zusatz­bus“ mor­gens zwi­schen Ebens­feld und Lich­ten­fels wird eingestellt.

Linie 1253

Die Fahrt ab Lich­ten­fels Main­au um 12:55 Uhr star­tet künf­tig um 13:00 Uhr.

Die ent­spre­chen­den Fahr­plä­ne fin­den Sie auch unter

www​.lkr​-lif​.de/​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​o​e​p​n​v​-​b​a​h​n​-​u​n​d​-​b​u​s​/​p​n​v​-​a​k​t​u​e​l​l​/​1​0​561

Ände­run­gen für Schü­ler im Mor­gen­ver­kehr von Ebens­feld nach Lich­ten­fels (Abfahrt 7:17 Uhr)

Ab Mon­tag, 11. Dezem­ber 2023 fährt die RB 25 ab Ebens­feld um 07:17 Uhr über Bad Staf­fel­stein (07:20 Uhr) nach Lich­ten­fels (Ankunft um 07:25 Uhr). Die größ­te Ver­än­de­rung wird sein, dass künf­tig neue Fahr­zeu­ge des Typs Sie­mens Desi­ro HC ein­ge­setzt wer­den. Die­se ver­fü­gen über WLAN und 380 Sitz­plät­ze (bis­lang ca. 180).

Wich­tig: Auf­grund des ver­bes­ser­ten Ange­bo­tes wird der „Zusatz­bus“ zwi­schen Ebens­feld und Lich­ten­fels, den der Land­kreis Lich­ten­fels seit 04.10.2022 ein­setzt hat, eingestellt.

Kon­kret: Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus den Kern­or­ten Ebens­feld und Bad Staf­fel­stein dür­fen mor­gens und mit­tags nicht den Bus, son­dern müs­sen die Züge für ihren Schul­weg nut­zen („Beför­de­rungs­ver­bot“). Ziel die­ser Rege­lung ist es, vol­le Bus­se zu ver­mei­den, indem die Schü­le­rin­nen und Schü­ler gerecht und sinn­voll ver­teilt werden.

Die begrenz­ten Kapa­zi­tä­ten der Bus­se sind daher den­je­ni­gen Schü­le­rin­nen und Schü­lern aus den Orts­tei­len vor­be­hal­ten, die auf die­se zwin­gend ange­wie­sen sind. Außer­halb der Bela­stungs­spit­zen sind die oben genann­ten Lini­en natür­lich für alle inter­es­sier­ten Fahr­gä­ste nutzbar.