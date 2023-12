Hun­ger? Lust auf Ravio­lo von Pfif­fer­lin­gen mit Brenn­nes­sel­schaum und geschmor­ten Toma­ten oder doch lie­ber Cevi­che von hei­mi­schen Fischen und Forel­len-Sas­hi­mi und zum Des­sert Nou­gat-Top­fen­knö­del mit Bee­ren­ra­gout? Der baye­ri­sche Genus­sort Forch­heim prä­sen­tiert vom 27. bis 30. Juni 2024 das 4. Festi­val der Genüs­se im Innen­hof der Kai­ser­pfalz. Der Kar­ten­vor­ver­kauf läuft!

„Das Festi­val der Genüs­se ist ein Open-Air-Din­ner mit köst­li­chen Mehr­gän­ge-Menüs, einer her­aus­ra­gen­de Geträn­ke­aus­wahl, stil­vol­ler Illu­mi­na­ti­on, stim­mungs­vol­ler Musik sowie Unter­hal­tung in einer ein­zig­ar­ti­gen Atmo­sphä­re – der Kai­ser­pfalz“, erklärt der Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments, Nico Cies­lar. „Unser Haupt­part­ner von Anfang an und auch im näch­sten Jahr ist das Restau­rant ‚Zum Alten Zoll­haus‚, denn so eine Ver­an­stal­tung ist nur mit gastro­no­mi­schem Know­how sowie mit einem äußerst ver­läss­li­chen als auch krea­ti­ven Part­ner zu mei­stern, der oben drauf auch noch eine her­vor­ra­gen­de Küche im Her­zen der Forch­hei­mer Alt­stadt betreibt“, so Cies­lar weiter.

Jedes der Genie­ßer­me­nüs steht dabei unter einem ganz spe­zi­el­len Mot­to. Eine Über­sicht der unter­schied­li­chen Menüs sowie alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zum Festi­val der Genüs­se gibt es auf www​.forch​heim​-erle​ben​.de/​f​e​s​t​i​v​a​l​d​e​r​g​e​n​u​e​sse

Erhält­lich sind die Kar­ten aus­schließ­lich im Restau­rant „Zum Alten Zoll­haus“, Haupt­stra­ße 4, in Forch­heim. Die Ticket­prei­se lie­gen zwi­schen 109 bis 129 Euro. Die Bezah­lung erfolgt nach Rech­nungs­stel­lung; kei­ne Bezah­lung vor Ort mög­lich. Kar­ten­re­ser­vie­run­gen wer­den nicht ent­ge­gen­ge­nom­men. Nur solan­ge der Vor­rat reicht, denn der Frei­tags­ter­min, 28. Juni, ist bereits ausverkauft!