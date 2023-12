BAM­BERG. Am Mon­tag­abend kam es in der Zoll­ner­stra­ße in Bam­berg zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Ein Fuß­gän­ger wur­de von einem Auto erfasst und ver­starb noch an der Unfallstelle.

Am Mon­tag, gegen 17 Uhr, fuhr eine 28-Jäh­ri­ge aus Bam­berg mit ihrem BMW auf der Zoll­ner­stra­ße in Rich­tung Ber­li­ner Ring. Dabei über­quer­te ein 75-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger, eben­falls aus Bam­berg, vor dem Auto die Fahr­bahn. Es kam zum Zusam­men­stoß. Noch an der Unfall­stel­le starb der Seni­or an sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men blie­ben erfolg­los. Die 28-Jäh­ri­ge blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg kam zum Unfall­ort und ord­ne­te die Hin­zu­zie­hung eines Gut­ach­ters an, der die Beam­ten der Poli­zei Bam­berg-Stadt bei der Unfall­auf­nah­me unter­stütz­te. Für die Dau­er der Maß­nah­men wur­de die Zoll­ner­stra­ße mit Unter­stüt­zung der Feu­er­wehr kom­plett gesperrt.