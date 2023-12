Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner hat Kir­chen­rat Micha­el Thied­mann in einem fei­er­li­chen Got­tes­dienst in der Erlö­ser­kir­che Bay­reuth in sein neu­es Amt als Direk­tor des Schul­re­fe­ra­tes im Kir­chen­kreis Bay­reuth ein­ge­führt. Mit der Stel­le ver­bun­den ist auch die Lei­tung der Schul­re­fe­ra­te der Deka­nats­be­zir­ke Bay­reuth-Bad Ber­neck, Kulm­bach, Peg­nitz und Thurnau.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner beton­te in ihrer Anspra­che: „Micha­el Thied­mann bringt her­vor­ra­gen­de Lei­tungs­kom­pe­tenz und gro­ßes Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent mit, dazu das nöti­ge Fin­ger­spit­zen­ge­fühl und ech­te Lei­den­schaft, um best­mög­li­che Rah­men­be­din­gun­gen für den Reli­gi­ons­un­ter­richt in unse­rem Kir­chen­kreis zu schaf­fen. Schü­ler- und Eltern­in­ter­es­sen sind eben­so zu berück­sich­ti­gen wie Lehr­kraft­wün­sche, Schul­be­dar­fe und recht­li­che Bestim­mun­gen. Die­se her­aus­for­dern­de Auf­ga­be trau­en wir ihm zu und erbit­ten Got­tes Segen für sei­nen Dienst und sein Leben. “

Micha­el Thied­mann sieht sei­ner neu­en Tätig­keit gespannt ent­ge­gen: „Der Reli­gi­ons­un­ter­richt erfüllt aus mei­ner Sicht eine wich­ti­ge gesell­schaft­li­che Auf­ga­be. Sich mit Fra­gen des Glau­bens aus­ein­an­der­zu­set­zen, bedeu­tet letzt­lich auch eine Aus­ein­an­der­set­zung mit sich selbst und unse­rer Ver­ant­wor­tung in der Welt. Als Kir­che im Lebens­raum Schu­le brin­gen wir gut aus­ge­bil­de­tes Per­so­nal in das Bil­dungs­sy­stem ein. Wir spre­chen jun­ge Men­schen auch mit Ange­bo­ten wie Andach­ten, Pro­jekt­wo­chen oder ins­be­son­de­re der Schul­seel­sor­ge per­sön­lich an und sind für sie da. Dies möch­te ich beglei­ten, unter­stüt­zen und fördern.“

Gruß­wor­te spra­chen Ober­kir­chen­rat Ste­fan Blum­tritt als Ver­tre­ter des Lan­des­kir­chen­ra­tes der Evang.-luth. Kir­che in Bay­ern und Abtei­lungs­di­rek­tor Ste­fan Kuen als Ver­tre­ter der Regie­rung von Ober­fran­ken, außer­dem Kir­chen­rat Micha­el Löh­ner, der Direk­tor des Schul­re­fe­ra­tes im Kir­chen­kreis Nürnberg.

Zum Hin­ter­grund:

Zu den Auf­ga­ben des Stel­len­in­ha­bers als Schul­re­fe­rent in den vier Deka­nats­be­zir­ken Bay­reuth-Bad Ber­neck, Kulm­bach, Peg­nitz und Thur­n­au gehö­ren u.a. die Dienst- und Fach­auf­sicht über rund 40 kirch­li­che Reli­gi­ons­lehr­kräf­te und die Orga­ni­sa­ti­on des Reli­gi­ons­un­ter­rich­tes an etwa 110 Schu­len, an dem auch über 100 Pfar­re­rin­nen und Pfar­rer mit­wir­ken. Als Direk­tor des Schul­re­fe­ra­tes im Kir­chen­kreis hat Micha­el Thied­mann u.a. den Prü­fungs­vor­sitz bei kirch­li­chen Exami­na und die Fach­auf­sicht über die Lei­tun­gen der Schul­re­fe­ra­te in den übri­gen Deka­nats­be­zir­ken des Kirchenkreises.

Der Kir­chen­kreis Bay­reuth ist einer der sechs Kir­chen­krei­se der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern. Er umfasst das Gebiet Ober­fran­kens und klei­ne Tei­le Mit­tel- und Unter­fran­kens sowie der Ober­pfalz. Zum Kir­chen­kreis Bay­reuth gehö­ren die 15 Deka­nats­be­zir­ke Bam­berg, Bay­reuth-Bad Ber­neck, Coburg, Forch­heim (Sitz in Mug­gen­dorf), Hof, Kro­nach-Lud­wigs­stadt, Kulm­bach, Michel­au, Münch­berg, Nai­la, Peg­nitz, Rüg­heim, Selb, Thur­n­au und Wun­sie­del. Hier leben ca. 400.000 Gemein­de­glie­der in 338 Kirchengemeinden.