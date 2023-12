RAUM­E­DIC unter­stützt das Kin­der­heim in Münch­berg erneut mit einer Spen­de in Höhe von 2.500€. Die Zuwen­dung wird unter ande­rem für den Kin­der­zir­kus verwendet.

Am Mon­tag, den 27.11.2023, über­reich­te Kri­sti­na Ott (Mar­ke­ting Com­mu­ni­ca­ti­on) den Scheck an Heim­lei­ter Frie­de­mann Hopp vom Ver­ein für Gemein­de­dia­ko­nie Münch­berg e.V., den Trä­ger des Kinderheims.

Der Heim­lei­ter bedank­te sich im Namen aller Kin­der und Mit­ar­bei­ten­den der Ein­rich­tung: „Wir sind außer­or­dent­lich dank­bar für die lang­jäh­ri­ge Unter­stüt­zung sei­tens RAUM­E­DIC. Die dies­jäh­ri­ge Spen­de hilft uns sehr bei der Instand­hal­tung der Trai­nings­ge­rä­te für den Kin­der­heim Zir­kus sowie unse­rem Equip­ment für die musi­ka­li­sche Arbeit. Zudem wer­den wir das The­ma Medi­en­päd­ago­gik stär­ken, um die Kin­der gezielt in die Medi­en­nut­zung ein­füh­ren zu können.“

Die Ein­rich­tung der evan­ge­li­schen Kin­der- und Jugend­hil­fe in Münch­berg beher­bergt der­zeit 37 Kin­der und Jugend­li­che und blickt auf ein erfolg­rei­ches Jahr zurück. Eine Jugend­wohn­grup­pe konn­te in ihr neu reno­vier­tes Zuhau­se umzie­hen. Zudem durf­ten in die­sem Jahr alle Grup­pen eine klei­ne Aus­zeit an ver­schie­de­nen Urlaubs­or­ten und natür­lich auch im eige­nen Frei­zeit­heim genießen.

Bereits seit 17 Jah­ren spen­det RAUM­E­DIC in der Advents­zeit regel­mä­ßig an die heil­päd­ago­gi­sche Ein­rich­tung, um die wert­vol­le Arbeit zu unter­stüt­zen die Kin­der und Jugend­li­che in ihrer krea­ti­ven, musi­schen und per­sön­li­chen Ent­wick­lung fördert.

„Sozia­le Pro­jek­te vor Ort zu unter­stüt­zen liegt uns sehr am Her­zen. Herr Hopp und sein enga­gier­tes Team lei­sten einen her­aus­ra­gen­den Bei­trag für die Gemein­schaft. Wir freu­en uns durch unse­re Spen­de einen klei­nen Teil bei­tra­gen zu kön­nen die Zukunft der Kin­der posi­tiv zu gestal­ten und die wich­ti­ge Arbeit des Kin­der­heims zu unter­stüt­zen.“, so Kri­sti­na Ott.

Über RAUM­E­DIC

Raum­e­dic ent­wickelt Lösun­gen für das Leben. Gemein­sam mit sei­nen Kun­den beschrei­tet das Medi­zin­tech­nik­un­ter­neh­men neue Wege, um die Dia­gno­se und The­ra­pie von Erkran­kun­gen zu ver­bes­sern. Dabei kon­zen­triert sich Raum­e­dic auf kunst­stoff­ba­sier­te Lösun­gen für die medi­zi­ni­sche und phar­ma­zeu­ti­sche Anwen­dung sowie auf Pro­duk­te zur inten­siv­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung. Raum­e­dic ist welt­weit ver­tre­ten und beschäf­tigt rund 1.200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter an fünf Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten. In den Kern­märk­ten Euro­pa und Nord­ame­ri­ka pro­du­ziert das Unter­neh­men in eige­nen Reinraum-Fertigungsstätten.