Fahrt mit dem Pkw endet an einem Haus­eck – Schwe­re Fol­gen für den Fahrzeugführer

RAM­BACH. Sams­tag­abend ende­te die Fahrt eines 33-jäh­ri­gen mit sei­nem Mitsu­bi­shi ASX tra­gisch. Der Fahr­zeug­füh­rer war zuvor auf einer Weih­nachts­fei­er in Asch­bach und auf dem Weg nach­hau­se. In Ram­bach fuhr er die Haupt­stra­ße in Rich­tung Schlüs­sel­feld und fuhr unge­bremst gegen ein Haus­eck. Der Pkw wur­de durch den Anstoß stark beschä­digt und der Fahr­zeug­füh­rer erlitt schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen sowie mul­ti­ple Prel­lun­gen. Nach der Ber­gung des ver­un­fall­ten Fahr­zeug­füh­rer durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr wur­de er mit dem Ver­dacht auf lebens­ge­fähr­li­chen Ver­let­zun­gen in das Kli­ni­kum Bam­berg ver­bracht. In Abspra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de dar­auf­hin ein Unfall­gut­ach­ter an die Unfall­stel­le hin­zu­ge­zo­gen. Die Unfall­stel­le war für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me für ca. 4 h gesperrt. Bereits bei der Unfall­auf­nah­me lagen kon­kre­te Hin­wei­se auf Alko­hol­kon­sum des Ver­un­fall­ten vor, wes­halb wei­te­re Maß­nah­men sei­tens der Poli­zei ange­ord­net wur­den. Nach den Erst­be­hand­lun­gen im Kli­ni­kum Bam­berg, sta­bi­li­sier­te sich der Zustand den Verunfallten.

Neben dem Per­so­nen­scha­den, ent­stand noch ein Total­scha­den am Pkw mit ca. 25.000,- EUR und ca. 1.000,- EUR Sach­scha­den an der Hausfassade.

Die Feu­er­weh­ren Schlüs­sel­feld und Ram­bach waren mit ca. 35 Ein­satz­kräf­ten vor Ort und unter­stütz­ten die Unfall­auf­nah­me mit Sper­rung der Stra­ße und Umlei­tung des Verkehrs.