Am kom­men­den Sams­tag, den 09. Dezem­ber 2023 ab 15 Uhr wird eine Kund­ge­bung mit dem Mot­to „Ver­eint in Viel­falt – für Soli­da­ri­tät, Zusam­men­halt und Demo­kra­tie“ in Bay­reuth auf dem La Spe­zia Platz statt­fin­den. Zur Moti­va­ti­on der Kund­ge­bungs-Orga­ni­sa­to­rin­nen, vier jun­ge Stu­den­tin­nen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth: „Ob Rechts­ruck bei der Land­tags­wahl, oder auch die Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen in der Welt – ver­stärkt blei­ben deutsch­land­weit Mei­nun­gen, die mehr eska­lie­rend als dees­ka­lie­rend auf uns wir­ken und gesell­schafts­po­li­tisch eher zu einer Ver­här­tung der Fron­ten geführt haben. In die­sen Zei­ten brau­chen wir jedoch Per­spek­ti­ven­fin­dung basie­rend auf der Grund­la­ge der Mit­mensch­lich­keit, Reli­gi­ons­to­le­ranz und Ver­ur­tei­lung jeg­li­cher Art von Gewalt und Dis­kri­mi­nie­rung. Als Reak­ti­on ist es daher immer wie­der not­wen­dig ein Zei­chen für gegen­sei­ti­ge Soli­da­ri­tät, Zusam­men­halt und Demo­kra­tie zu set­zen. Dafür wol­len wir unter Betei­li­gung unter­schied­lich­ster Bay­reu­ther Bür­ge­rIn­nen am 09.12.23 ein­ste­hen. Wir freu­en uns daher über alle Men­schen, die Lust haben teilzunehmen.“

Statt­fin­den soll ein bun­tes Pro­gramm mit Rede­bei­trä­gen aus ver­schie­de­nen Rich­tun­gen der Bay­reu­ther Zivil­ge­sell­schaft. Bei­trä­ge der Katho­li­schen Gemein­de, der Deutsch-Tür­ki­schen Gemein­de, dem Que­er-Ver­ein und vie­len ande­ren Enga­gier­ten wer­den erwar­tet. Aber auch Musik und Lyrik wer­den nicht zu kurz kom­men, denn es soll ein fröh­li­ches Mit­ein­an­der wer­den, so die Ver­an­stal­te­rin­nen. Unter­stützt wird die Ver­an­stal­tung von Demo­kra­tie leben e.V. im Rah­men der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie Bayreuth.

Ver­an­stal­te­rin­nen: Lui­se Straub & Vik­to­ria Gaul

Kon­takt: bt.​solidaritaet@​gmail.​com

Tele­fon: + 49 1573 4585 120