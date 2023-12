Wel­chen Mehr­wehrt haben digi­ta­le Ange­bo­te und wie kön­nen die­se den All­tag berei­chern? Mit die­ser Fra­ge beschäf­tigt sich eine Info­ver­an­stal­tung der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit der Initia­ti­ve „Digi­ta­ler Engel“. Sie fin­det am Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023, von 10.30 bis 12.30 Uhr, im Erd­ge­schoss des RW21 (Markt­platz) statt. Digi­ta­li­sie­rung ist kein Selbst­zweck, denn Online im Alter bedeu­tet, die unzäh­li­gen Mög­lich­kei­ten des Inter­nets kom­pe­tent und sicher, aber vor allem auch selbst­be­stimmt nut­zen zu kön­nen. Das Team „Digi­ta­ler Engel“ ist vor Ort in der Stadt­bi­blio­thek und infor­miert im direk­ten Gespräch. Der Stand mit Infor­ma­ti­ons­ma­te­ria­li­en, einem Tablet, auf dem aktiv gezeigt und aus­pro­biert wer­den kann, und der Sprach­as­si­stent Ale­xa zum Ken­nen­ler­nen ste­hen gleich im Markt­platz­be­reich der Stadtbibliothek.