Zusatz­vor­stel­lung am 2. Advent

Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge wird eine Zusatz­vor­stel­lung des Kin­der­stücks „Bär im Uni­ver­sum – Eis­bär Ben­ny und Huhn Pol­ly“ gespielt: am Sonn­tag, den 10. Dezem­ber um 17.00 Uhr in der Stu­dio­büh­ne Bayreuth.

Der letz­te Eis­bär im Uni­ver­sum sucht eine Freundin

Dem Eis­bä­ren Ben­ny schmilzt das Polar­eis unter dem Po weg. Er macht sich auf die Suche nach einem neu­en Zuhau­se – und nach einer Freun­din, mit der er eine Fami­lie grün­den kann. Ben­ny begeg­net dem Huhn Pol­ly. Pol­ly gibt für ihn eine Kon­takt­an­zei­ge auf und so trifft Ben­ny die Giraf­fe Anni und den Wal Ute. Aber so rich­tig gut passt kei­ne zu ihm. Ute will den gan­zen Tag tau­chen. So lan­ge kann Ben­ny nicht die Luft anhal­ten. Bei Anni in der Savan­ne ist es ihm zu heiß. Und Pol­ly … naja … da ist die Sache mit dem Eier­le­gen … Ein Bär, der aus einem Ei schlüpft? Schwie­rig, schwie­rig. Doch dann bekommt Ben­ny Post von Isa­bel­la, einer Braunbärin…

Ein Thea­ter­stück mit Musik über Freund­schaft zwi­schen sehr unter­schied­li­chen Tie­ren. Sie las­sen sich neu­gie­rig auf das Frem­de ein und erle­ben so die lustig­sten und aben­teu­er­lich­sten Begeg­nun­gen. Das Stück wur­de von Wer­ner Hil­den­brand inszeniert.