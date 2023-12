Die Stadt­wer­ke Forch­heim möch­ten auch die­ses Jahr ihren Kun­den in der Weih­nachts­zeit eine klei­ne Freu­de mit dem neu­en Forch­heimshots-Kalen­der machen.

Seit der Ent­ste­hung von Forch­heimshots im Jahr 2016 haben Foto­be­gei­ster­te ca. 20.000 #forch­heimshots-Bil­der aus Stadt und Land­kreis auf Insta­gram gepo­stet. Jedes Jahr gibt es einen neu­en Hashtag.

„Wir von Forch­heimshots freu­en uns, in Zusam­men­ar­beit mit den Stadt­wer­ken Forch­heim die schön­sten Ecken aus Forch­heim und dem Umland prä­sen­tie­ren zu kön­nen. Es sind sehr schö­ne Bil­der ent­stan­den, die unse­re Hei­mat aus den Blick­win­keln der ein­zel­nen Foto­gra­fen wider­spie­geln. Es ist schön zu sehen, wie sich der gan­ze Con­test ent­wickelt hat und es ist jedes Mal unglaub­lich beein­druckend, wie vie­le Bil­der zusam­men­kom­men. Dan­ke an alle Unter­stüt­zer und Teil­neh­mer“, freut sich Mat­thi­as Hösch, Initia­tor von Forchheimshots.

„Als regio­na­les Stadt­werk füh­len wir uns Forch­heim und dem Land­kreis beson­ders ver­bun­den, was auch unser Slo­gan „Hei­mat­en­er­gie“ wider­spie­gelt. Wir gehen die­ses Jahr bereits in die drit­te Auf­la­ge und die Begei­ste­rung unse­rer Kun­den und der Bür­ger ist unge­bro­chen. Im Kalen­der fin­den sich wie­der 25 Moti­ve aus Stadt und Land­kreis. Auf­grund der Viel­zahl an gepo­ste­ten Fotos lohnt sich auch ein Blick auf den Insta­gram-Kanal oder das Posten unter dem Hash­tag #forchheimshots24, um näch­stes Jahr viel­leicht selbst im Kalen­der ver­tre­ten zu sein“, fasst Nico­le Dut­sch­mann, Pres­se- und Mar­ke­ting­lei­te­rin, zusam­men und führt wei­ter aus: „Der Kalen­der kann kosten­frei bei uns im Kun­den­cen­ter in der Haid­feld­stra­ße abge­holt wer­den. Wer möch­te, darf ger­ne eine klei­ne Spen­de dalas­sen. Der Erlös geht an das Tier­heim Forch­heim. Wir hof­fen natür­lich, dass wir es mit der Akti­on schaf­fen, dass der ein oder ande­re Vier­bei­ner ein neu­es Zuhau­se für immer findet.“

„Wir bedan­ken uns von gan­zem Her­zen bei allen Betei­lig­ten die­ses tol­len Pro­jekts. Egal, wie viel Herz­blut man in die Arbeit mit den Tie­ren auch stecken mag, am Ende kom­men auch wir um den ent­schei­den­den finan­zi­el­len Fak­tor nicht her­um, denn die stark gestie­ge­nen Kosten machen sich auch bei uns in vie­len Berei­chen deut­lich bemerk­bar. So sind wir mehr denn je auf Unter­stüt­zung jeg­li­cher Form ange­wie­sen. Mit Aktio­nen wie die­ser hof­fen wir, noch vie­len, vie­len Tie­ren ihr wohl ver­dien­tes Für-Immer-Zuhau­se suchen zu dür­fen“, bedankt sich Andre­as Hell­mann, 2. Vor­sit­zen­der des Tierheims.

Den Druck des Kalen­ders über­nahm wie­der Frank Streit, Inha­ber der Tra­di­ti­ons­drucke­rei Streit, des­sen Herz genau­so an Forch­heim und Fran­ken hängt. Der Kalen­der liegt mit einer Auf­la­ge von 1.000 Stück bei den Stadt­wer­ken in der Haid­feld­stra­ße 8 aus.