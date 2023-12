Gro­ße Freu­de hat die Ernen­nung von Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl zum neu­en Bam­ber­ger Erz­bi­schof im evan­ge­li­schen Kir­chen­kreis Bay­reuth ausgelöst.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner reagier­te spon­tan auf die Bekannt­ga­be am Mit­tag: „Das ist eine gute Ent­schei­dung! Her­wig Gös­sl hat die Lei­tungs­auf­ga­ben bereits wäh­rend der Sedis­va­kanz in gro­ßer Ruhe aus­ge­füllt. Er lei­tet ohne zu domi­nie­ren oder sich in den Vor­der­grund zu set­zen – nun steht er an der Spit­ze der Erz­diö­ze­se und wird sein Amt inte­gra­tiv wahr­neh­men. Er kann zuhö­ren und gemein­sam Lösun­gen fin­den. Das wird auch für die Öku­me­ne frucht­bar sein.

Per­sön­lich und für unse­ren Kir­chen­kreis und unse­re Evan­ge­lisch-luthe­ri­sche Kir­che freue ich mich sehr, die bis­he­ri­ge ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit in der Öku­me­ne gemein­sam mit dem neu­en Erz­bi­schof in bester Wei­se fort­set­zen zu kön­nen. Gott seg­ne Her­wig Gös­sl und durch ihn die Men­schen in der Erz­diö­ze­se Bamberg.“

Der Kir­chen­kreis Bay­reuth und das Erz­bis­tum Bam­berg pfle­gen eine Viel­zahl von dau­er­haf­ten gemein­sa­men Pro­jek­ten, dar­un­ter die jähr­li­chen Öku­me­ni­schen All­tags­ex­er­zi­ti­en und die Part­ner­schaft mit der angli­ka­ni­schen Diö­ze­se Chi­che­ster in Eng­land. Trotz ein­sei­ti­ger Been­di­gung der Woche für das Leben durch die EKD set­zen Kir­chen­kreis und Erz­diö­ze­se die gemein­sa­me Durch­füh­rung wei­ter fort.

Dr. Doro­thea Greiner

Regio­nal­bi­schö­fin