Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Frei­tag wur­de gegen 19 Uhr ein Laden­dieb in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße über­führt. Der 22jährige Mann hat­te zunächst eine Jacke im Wert von rund 35 Euro gestoh­len, wur­de aber vom Laden­de­tek­tiv an die Poli­zei über­ge­ben. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten noch Rausch­gift bei dem Dieb fest. Die­ser muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl und Besitz von Betäu­bungs­mit­teln ver­ant­wor­ten. Gegen bereits 14 Uhr hat­te der­sel­be Laden­de­tek­tiv bereits zwei 21 und 32jährige Män­ner eben­falls beim Laden­dieb­stahl ertappt. Auch die­se Män­ner woll­ten sich in der Vor­weih­nachts­zeit mit neu­er Klei­dung aus­stat­ten ohne die­se Waren im Wert von rund 100 Euro zu bezah­len. Auch die­se Män­ner wer­den wegen Laden­dieb­stahl angezeigt.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend kam es gegen ca. 21:45 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall auf dem Ber­li­ner Ring in Bam­berg. Dabei wur­den drei Per­so­nen leicht ver­letzt. Ein 54jähriger Pkw-Fah­rer über­sah beim Befah­ren des Ber­li­ner Ring und Abbie­gen in die Pödel­dor­fer Stra­ße ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug. Es kam zum Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge. Die bei­den Mit­fah­rer des Unfall­ver­ur­sa­chers sowie der 25jhrige Unfall­geg­ner wur­den leicht ver­letzt. An den betei­lig­ten Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 55000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten durch Abschlepp­fahr­zeu­ge von der Fahr­bahn gebracht werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Hin­wei­se zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht erbit­tet die Poli­zei Bam­berg – Stadt. Am 08.12.2023 wur­de im Zeit­raum zwi­schen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr ein in der Feld­kir­chen­stra­ße abge­stell­ter Pkw Opel Astra (sil­ber) am lin­ken Außen­spie­gel ange­fah­ren, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 500 Euro ent­stand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nachzukommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Mit dem gestoh­le­nem Pedelec eine Spritz­tour gemacht

BAU­NACH. Frei­tag­nacht teil­te ein 47-jäh­ri­ger Mann mit, dass in der Würz­bur­ger Stra­ße sein blau­es Pedelc, Mar­ke Totem, ent­wen­det wur­de. Bei der sofort durch­ge­führ­ten Poli­zei­fahn­dung konn­te es nicht auf­ge­fun­den wer­den. Kur­ze Zeit spä­ter teil­te der Geschä­dig­te mit, dass das Fahr­rad von einem Freund auf­ge­fun­den wur­de. Offen­sicht­lich wur­de das Fahr­rad nur für eine „Spritz­tour“ genutzt. Wem ist eine ver­däch­ti­ge Per­son mit einem blau­en Pedelc in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag auf­ge­fal­len. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 09451/9129–310 entgegen.

Geld­bör­sen aus Woh­nung des Gast­stät­ten­be­trei­bers entwendet

HALL­STADT. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te zwei Geld­bör­sen aus der Woh­nung über der Gast­stät­te in der Max-Bro­se-Stra­ße. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­mit­tag bis Frei­tag­mit­ter­nacht befan­den sich eine Viel­zahl von Gästen in der Gast­stät­te und Besu­cher der Sporthalle.

Der bis­lang unbe­kann­te Täter hat­te sich uner­laubt Zutritt zur Woh­nung des Gast­stät­ten­be­trei­bers ver­schafft und aus einer Kom­mo­de zwei Geld­bör­sen mit Doku­men­ten und Bar­geld i.H.v. 500,- EUR. Wem ist eine ver­däch­ti­ge Per­son auf­ge­fal­len. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 09451/9129–310 entgegen.

Unacht­sam­keit hat­te Folgen

BUR­GE­BRACH. Frei­tag­nach­mit­tag kam es auf der B 22, zwi­schen Dürr­hof und Mönchsam­bach, zu einem Unfall. Eine 43-jäh­ri­ge blick­te wäh­rend der Fahrt nach hin­ten zu ihren bei­den Kin­dern, dabei ver­riss sie das Lenk­rad, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und über­steu­er­te dar­auf nach links in den Gra­ben. Auf dem Feld kam sie dann zum Stehen.

Die 6‑jährige Toch­ter zog sich leich­te Prel­lun­gen an der Wir­bel­säu­le zu und wur­de vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus verbracht.

Am Pkw ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den i.H.v. 10.000,- EUR.

Gepark­ten Trans­por­ter ange­fah­ren und geflüchtet

STRUL­LEN­DORF. Frei­tag­nach­mit­tag, um 13.25 Uhr, fuhr ein dunk­ler Klein­wa­gen in der Mühl­berg­stra­ße einem gepark­ten Ford Tran­sit an. Mit dem rech­ten Außen­spie­gel wur­de dabei der Lack an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt und es wur­de ein Sach­scha­den i.H.v. 1.000,- EUR ver­ur­sacht. Der Mit­tei­ler stand dane­ben und konn­te den Unfall beob­ach­ten. Ohne anzu­hal­ten fuhr der Fahr­zeug­füh­rer weiter.

Die Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht wur­den zunächst gegen Unbe­kannt aufgenommen.

Mit Alko­hol Auto gefahren

ZAP­FEN­DORF. In der Gar­ten­stra­ße geriet am Frei­tag­abend eine 30-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw in eine Poli­zei­kon­trol­le. Bei der durch­ge­führ­ten Kon­trol­le wur­de beim Fahr­zeug­füh­rer Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der Alko­test ergab einen Wert von 0,62 Pro­mil­le, was nun eine Anzei­ge mit Geld­bu­ße und Fahr­ver­bot zur Fol­ge hat.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gewalt­tä­ti­ger Autofahrer

Scheß­litz. Am Frei­tag­mit­tag kam es auf der A 70 zu einem gewalt­tä­ti­gen Über­griff eines Auto­fah­rers auf einen ande­ren Pkw-Fah­rer. Der Fah­rer eines wei­ßen Ford Tour­neo über­hol­te den einen VW Pas­sat kurz vor der Bau­stel­le bei Scheß­litz zunächst rechts. Dann mach­te er im ein­spu­ri­gen Bereich vor dem Pas­sat grund­los eine Voll­brem­sung bis zum Still­stand der Fahr­zeu­ge. Die nach­fol­gen­de Fah­re­rin eines Ama­zon Trans­por­ters konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und fuhr auf den Pas­sat auf. Der Fah­rer des Ford stieg aus, ging zum Fah­rer des Pas­sa­tes und schlug ihn ins Gesicht. Anschlie­ßend flüch­te­te er. Durch den Unfall wur­de nie­mand ver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf fast 20 000 Euro. Einen Grund für das Aus­ra­sten konn­te bis­lang nicht ermit­telt wer­den. Hin­wei­se zur Iden­ti­tät des Täters lie­gen vor. Gegen ihn wird nun wegen ver­schie­den­ster Delik­te ermittelt.

Reani­ma­ti­on auf der Autobahn

Eggols­heim. Am Frei­tag­abend kam es auf der A 73 bei Eggols­heim zu einem Auf­fahr­un­fall zwi­schen zwei Pkws. Der 69-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Cad­dy kam plötz­lich von sei­nem Fahr­strei­fen ab und fuhr auf den Citro­en einer 51-jäh­ri­gen Frau auf. Deren Pkw wur­de von der Auto­bahn geschleu­dert und lan­de­te 150 Meter im Acker. Der Cad­dy des Ver­ur­sa­chers kam hin­ter der rech­ten Schutz­plan­ke zum Ste­hen. Der Fah­rer muss­te vor Ort durch Erst­hel­fer reani­miert wer­den, was zum Glück gelang. Durch den Ret­tungs­dienst wur­de er ins Kran­ken­haus ver­bracht. Die Fah­re­rin des Citro­en wur­de eben­falls ins Kran­ken­haus gebracht. Sie wur­de nach der­zei­ti­gem Stand nur leicht ver­letzt. Durch die Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de für die Unfall­auf­nah­me ein Gut­ach­ter hin­zu­ge­zo­gen. Die Auto­bahn muss­te für fünf Stun­den gesperrt wer­den. Die Feu­er­weh­ren Forch­heim, But­ten­heim und Sei­gen­dorf waren an der Unfall­stel­le ein­ge­setzt. Es wird von einem medi­zi­ni­schen Vor­fall beim Fah­rer des Cad­dys aus­ge­gan­gen, der den Unfall aus­lö­ste. Nach der­zei­ti­gem Stand befin­det er sich nicht mehr in Lebens­ge­fahr. Der Sach­scha­den wird auf 50 000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Nacht zum Frei­tag beschmier­ten unbe­kann­te Van­da­len jeweils eine Haus­wand in der Kapel­len­stra­ße sowie in der Heim­gar­ten­stra­ße mit dem Schrift­zug „FCN“ Es ent­stand Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro. Wer kann Hin­wei­se geben?

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Gepark­tes Auto angefahren

BAD STAF­FEL­STEIN. Im Lau­fe des Don­ners­tag­vor­mit­tags wur­de ein gepark­ter Pkw in der Unter­zett­lit­zer Stra­ße von einem unbe­kann­ten Pkw, ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­par­ken angefahren.

Hin­wei­se auf den Täter oder das benutz­te Fahr­zeug nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 entgegen.

In Scheu­ne eingebrochen

ALTEN­KUNST­ADT. Im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Woche wur­de in eine Scheu­ne in der Prü­ge­ler Stra­ße ein­ge­bro­chen. Hier­bei wur­den diver­se land­wirt­schaft­li­che Gerä­te ent­wen­det. Wer hat in der ver­gan­ge­nen Woche etwas an der Scheu­ne bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

W‑Lan Repea­ter entwendet

BAD STAF­FEL­STEIN. Aus einem Kran­ken­haus im Orts­teil Schwab­thal wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag der W‑Lan Repea­ter ent­wen­det. Hin­wei­se auf den oder die Täter nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 entgegen

Alles für eine Poli­zei­kon­trol­le gemacht

LICH­TEN­FELS. Ein 56jähriger Pkw-Fah­rer fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Krap­pen­ro­ther Stra­ße gleich in meh­re­rer Hin­sicht ins Auge. Zunächst fuhr er an der Poli­zei­strei­fe vor­bei, wobei er gera­de aus sei­ner Fla­sche Bier trank. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass der Pkw trotz der win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se noch mit Som­mer­rei­chen unter­wegs war. Aber nicht nur dies, die Som­mer­rei­fen wie­sen auch noch ein viel zu gerin­ges Pro­fil auf.

Oben­drein wur­de bei dem Fah­rer noch eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von umge­rech­net 0,7 Pro­mil­le festgestellt.

Jetzt muss sich der Mann auf­grund der Ver­stö­ße vor dem Gesetz verantworten.

Unein­sich­ti­ger Fuß­gän­ger ver­bringt Nacht in Zelle

LICH­TEN­FELS. Ein Unein­sich­ti­ger 51jähriger Mann fiel der Poli­zei gleich mehr­fach in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag auf. Zunächst lief der Mann auf der Kro­na­cher Stra­ße mit­ten auf der Fahr­bahn. Da er hier­bei dun­kel geklei­det war, bestand eine Gefahr, dass er von ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer über­se­hen wer­den könn­te. Da er sich dann auch noch unko­ope­ra­tiv gegen die Beam­ten zeig­te, wur­de er zunächst belehrt, dass er neben der Fahr­bahn zu lau­fen habe.

Wenig spä­ter konn­te der Mann erneut ange­trof­fen wer­den. Hier­bei lief er auf dem Zubrin­ger zur B173 auf der Fahr­bahn. Er gab hier­bei an, über die B173 nach Red­witz lau­fen zu wol­len. Da sich der Mann auch hier unko­ope­ra­tiv und sogar aggres­siv gegen die ein­ge­setz­ten Beam­ten zeig­te, wur­de er in Gewahr­sam genom­men. Den Rest der Nacht ver­brach­te der Mann im Anschluss in einem Haft­raum der Polizei.

Gleich zu meh­re­ren Unfäl­len kam es auf­grund des Wintereinbruches

BAD STAF­FEL­STEIN. Im Orts­teil Stu­b­lang befuhr ein 55jähriger Mann mit sei­nem Audi einen Feld­weg, wobei er ins Rut­schen kam und gegen ein Brücken­ge­län­der stieß.

LICHTENFELS/B173. Beim Wech­sel von der A73 auf die B173 unter­schätz­te ein 19jähriger BMW Fah­rer die win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se und kam auf der lin­ken Fahr­spur der zwei­spu­ri­gen Bun­des­stra­ße ins Schleu­dern. Hier­bei stieß er mit einer 37jährigen Sko­da Fah­re­rin zusam­men, wel­che auf der rech­ten Spur der B173 unter­wegs war. Auf­grund der nicht gerin­gen Geschwin­dig­keit dreh­ten sich bei­de Fahr­zeu­ge mehr­fach um die eige­nen Ach­sen, wobei es noch zu meh­re­ren Zusam­men­stö­ßen unter­ein­an­der kam.

Der Pkw-Fah­re­rin gelang es, ihren Pkw noch auf der Fahr­bahn zum Ste­hen zu brin­gen, wäh­rend der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Fahr­bahn her­un­ter geschleu­dert wur­de und erst an einem Hang zum Ste­hen kam.

Wäh­rend der Unfall­ver­ur­sa­cher unver­letzt blieb, wur­de die Pkw-Fah­re­rin leicht ver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren im Anschluss nicht mehr Fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

WEIS­MAIN. Auch ein 21jähriger Pkw-Fah­rer unter­schätz­te die Win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se. Wäh­rend eines Über­hol­vor­gangs auf der Staats­stra­ße 2191 ver­lor er die Kon­trol­le über sei­nen Pkw und stieß auf der Gegen­fahr­spur gegen die Leit­plan­ke. Im Anschluss dreh­te sich der Pkw und kam wie­der auf der rech­ten Fahr­spur im Grün­strei­fen zu Ste­hen. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand bei dem Unfall ver­letzt. Am Pkw ent­stand ein nicht uner­heb­li­cher Sachschaden.