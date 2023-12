Ein­füh­rung der City­Li­nie 299 mit E‑Bussen:

Nach einem erfolg­reich durch­ge­führ­ten För­der­vor­ha­ben und der Beschaf­fung von sie­ben Midi-E-Bus­sen und neun Lade­punk­ten wird die City­Li­nie 299 den Über­gangs­be­trieb zum Fahr­plan­wech­sel ab 10. Dezem­ber 2023 im Rah­men des beschlos­se­nen Stu­fen­kon­zepts auf Stu­fe 2 erwei­tern. Der Betrieb der Kli­ni­k­Li­nie (Stu­fe 1) wird zu die­sem Zeit­punkt ein­ge­stellt. Die mit 100 Pro­zent Grün­strom betrie­be­nen Bus­se der Elek­tro­flot­te dre­hen ihre Run­den zwi­schen Groß­park­platz, Alt­stadt, Kli­ni­ken, Zoll­haus, Huge­not­ten­platz und Arca­den. So schafft die City­Li­nie 299 eine Ver­bin­dung von attrak­ti­ven und wich­ti­gen Punk­ten in der Erlan­ger Innen­stadt und gleich­zei­tig zum Regio­nal­ver­kehr nach Westen und Osten. Die City­Li­nie ist u. a. als Bestand­teil des Ver­kehrs­kon­zep­tes zur Redu­zie­rung des Durch­gangs­ver­kehrs in der Innen­stadt zu sehen und soll einen Bei­trag zur Ent­la­stung vom moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr und zum Kli­ma­schutz leisten.

Die Linie 299 ver­kehrt gegen­läu­fig von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 5 und 20 Uhr, am Sams­tag von 9 bis 20 Uhr und sonn- und fei­er­tags von 10 bis 16 Uhr. Durch die zeit­lich ver­setz­ten Abfahrts­zei­ten ab Erlan­gen Bus­bahn­hof (Steig 1) fährt die Linie alle 7 – 8 Minu­ten. Des Wei­te­ren sind die Fahr­ten mit der City­Li­nie 299 gra­tis, weil die Linie kom­plett im von der Stadt Erlan­gen aus­ge­wie­se­nen kosten­frei­en Innen­stadt­be­reich unter­wegs ist.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, den Fahr­plan und die Abfahrts­zei­ten fin­den Sie unter www​.estw​.de/​c​i​t​y​l​i​nie. Wenn Sie sich für die Tech­nik der E‑Busse inter­es­sie­ren, wer­den Sie fün­dig unter www.estw.de/e‑busse.

Ein­füh­rung der Linie 298 mit Kleinbussen:

Das auf poli­ti­schen Wunsch geplan­te und beschlos­se­ne Klein­bus­li­ni­en­kon­zept der Linie 298 wird eben­falls zum Fahr­plan­wech­sel am 10. Dezem­ber 2023 umgesetzt.

Die Füh­rung der Linie 298 erfolgt über die Hal­te­stel­len Lind­ner­stra­ße, Zam­bel­li­stra­ße, Groß­au­wei­her, Karau­schen­weg, An der Kapel­le, Haun­dor­fer Stra­ße, St. Micha­el, West­fried­hof, Frau­en­au­rach Sport­platz, Brücken­stra­ße, Elly-Heuss-Stra­ße und wie­der zurück über die Hal­te­stel­le Geisberg Ost bis zur Hal­te­stel­le Lindnerstraße.

An der Ver­knüp­fungs­hal­te­stel­le Lind­ner­stra­ße besteht die Mög­lich­keit zum Umstieg auf die dort ver­keh­ren­den ESTW-Lini­en 280, 286, 287 und 293. Durch die Anbin­dung eini­ger Hal­te­stel­len in Frau­en­au­rach wird dar­über hin­aus der Umstieg auf die ESTW-Linie 281 bzw. fuß­läu­fig zu der Land­kreis­li­nie 201 geschaf­fen (Umstieg Hal­te­stel­le Geisberg Ost auf Hal­te­stel­le Am Her­zo­gen­au­ra­cher Damm).

Die Linie 298 ver­kehrt in einem 60 Minu­ten-Takt von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 5 und 20 Uhr, am Sams­tag von 9 bis 20 Uhr und sonn- und fei­er­tags von 10 bis 16 Uhr.

Zusätz­lich blei­ben die bis­he­ri­gen Fahr­ten der Linie 287 nach Kos­bach, Häus­ling und Steu­dach bestehen. Außer­halb der Bedien­zei­ten der Linie 298 und zusätz­lich von Mon­tag- Frei­tag von 15:00 – 18:00 Uhr kommt dar­über hin­aus wei­ter­hin die Ruf­bus­li­nie 287T zum Einsatz.

Bes­se­re Anbin­dung „In der Reuth“ für die Mitarbeiter*innen des Kli­ni­kums am Europakanal:

Ins­be­son­de­re für eine bes­se­re Anbin­dung des Kli­ni­kums am Euro­pa­ka­nal fan­den in den letz­ten Mona­ten Abstim­mun­gen mit den Vertreter*innen des Kli­ni­kums, der Stadt Erlan­gen und den ESTW statt.

Resul­tie­rend aus den Gesprä­chen und auf Wusch des Kli­ni­kums und nach Vor­ga­be des Auf­ga­ben­trä­gers wird zum Fahr­plan­wech­sel die neue Hal­te­stel­le „Krae­pe­lin­stra­ße“ im Bereich In der Reuth ein­ge­rich­tet, um den Mitarbeiter*innen fuß­läu­fig eine wei­te­re Hal­te­stel­le in Nähe des Kli­ni­kums am Euro­pa­ka­nal anzu­bie­ten. Die Anbin­dung der neu­en Hal­te­stel­le „Krae­pe­lin­stra­ße“ hat auf­grund der infra­struk­tu­rel­len Gege­ben­hei­ten jedoch auch die Ver­schie­bung der bestehen­den Hal­te­stel­le „In der Reuth“ in der Reuth­le­hen­stra­ße in den nörd­li­chen Bereich des zur Folge.

Zudem wird in der mor­gend­li­chen Haupt­ver­kehrs­zeit die Fahrt um 7:09 Uhr (Rich­tung Bruck Bahn­hof) über In der Reuth geführt. Dies ermög­licht neben der Linie 296 eine direk­te Anbin­dung für die dor­ti­gen Anwohner*innen in das Erlan­ger Zentrum.

Umbe­nen­nung von Haltestellen:

Basie­rend auf einem durch die Stadt Erlan­gen in Zusam­men­ar­beit mit den ESTW ent­wickel­ten und sei­tens des Stadt­rats beschlos­se­nen Leit­fa­dens wer­den zu die­sem Fahr­plan­wech­sel 12 Hal­te­stel­len im Erlan­ger Ver­kehrs­netz umbe­nannt. Ziel des Leit­fa­dens ist es, die Fahr­gast­in­for­ma­ti­on durch Ein­heit­lich­keit und Nach­voll­zieh­bar­keit zu ver­bes­sern, um eine mög­lichst ein­fa­che Ori­en­tie­rung für die Fahr­gä­ste (auch aus­wär­ti­ge Fahr­gä­ste) zu errei­chen. Z.B. erhält man durch die Auf­tei­lung der Hal­te­stel­le Sie­mens Med eine bes­se­re Verständlichkeit.

Es wer­den fol­gen­de Hal­te­stel­len zum Fahr­plan­wech­sel umbenannt:

Aktu­el­le Bezeichnung Ände­rung zum Fahrplanwechsel

Dez. 2023 Bam­ber­ger Straße Mönau­schu­le Büchen­bach Nord Büchen­ba­cher Anlage Wester­wald­weg Hein­rich-Kirch­ner-Schu­le Baum­woll­spin­ne­rei Haupt­feu­er­wa­che Neu­er Markt Neu­er Markt / Rathaus Schil­ler­stra­ße Marie-The­re­se-Gym­na­si­um Tech­ni­sche Fakultät

(Bus­steig 1,2 in Egerlandstraße) Tech­ni­sche Fakul­tät / Wohnheim Sie­mens Med

(Bus­steig 1,2 in Allee am Röthelheimpark) Allee am Röthelheimpark Sie­mens Med (Bus­steig 1,2 in Hartmannstraße) Hof­mann­stra­ße Kliniken/​Maximiliansplatz Unikliniken/​Maximiliansplatz Ten­nen­lo­he Süd Am Wolfs­man­tel Sieg­litz­hof Nord

(Night­Li­ner-Hal­te­stel­le) Zan­der­stra­ße

Wei­te­re Fahrplanänderungen:

Linie 280:

Für eine bes­ser Anbin­dung und Erreich­bar­keit der Anschluss­ver­bin­dun­gen wur­de für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler an den Schu­len im Ein­zugs­be­reich der Hal­te­stel­le Schul­zen­trum West die Fahrt Rich­tung Bus­bahn­hof Buckenhof/​Spardorf um 12:59 Uhr auf 13:09 Uhr verschoben.

Linie 281/281S:

Um den Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Grund­schu­le Frau­en­au­rach eine siche­re ÖPNV-Anbin­dung zu ermög­li­chen, wird die Fahrt Rich­tung Huge­not­ten­platz nun um 7:33 Uhr über Frau­en­au­rach Schu­le geführt. Dafür fährt die Fahrt 7:38 Uhr dann den nor­ma­len Lini­en­weg über die Gosten­ho­fer Stra­ße. Des Wei­te­ren wird auch die Fahrt um 14:16 Uhr (Rich­tung Hüt­ten­dorf Tul­pen­weg) über Frau­en­au­rach Schu­le geführt.

Linie 294/294S:

Glei­ches gilt für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grund­schu­le in Elters­dorf. Damit sie die Grund­schu­le pünkt­lich errei­chen kön­nen, wird die Fahrt um 07:06 Uhr (Rich­tung Volck­amer­str.) auf 06:55 Uhr vor­ge­zo­gen. Dies bedeu­tet für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grund­schu­le eine Ankunft um 7:46 Uhr an der Hal­te­stel­le Kun­di­gun­den­kir­che. Die Fahrt Rich­tung Eskils­tuna­stra­ße um 13:29 Uhr wird auf 13:09 Uhr verschoben.

Fahr­plan­an­ge­bot ab dem 10. Dezem­ber 2023:

Das feh­len­de Per­so­nal führt wei­ter­hin dazu, dass der Fahr­plan auch zum Fahr­plan­wech­sel wei­ter­hin aus­ge­dünnt bedient wer­den muss. In den letz­ten Mona­ten fan­den zwar nicht zuletzt auf Grund von zahl­rei­chen Mar­ke­ting­maß­nah­men (z.B. Arti­kel in der ESTW-Kun­den­zeit­schrift „Ener­gie & Mehr“ und den Erlan­ger Nach­rich­ten, Ver­öf­fent­li­chun­gen von Stel­len­an­zei­gen in Print- und digi­ta­len Medi­en, …) ver­mehrt Vor­stel­lungs­ge­sprä­che statt, was auch dazu führ­te, dass in die­sem Jahr bereits eine Viel­zahl an neu­en Mitarbeiter*innen ein­ge­stellt wer­den konn­ten. Jedoch feh­len nach wie vor Mitarbeiter*innen im Fahr­be­trieb, um die nor­ma­le Fluk­tua­ti­on, den anhal­ten­den Kran­ken­stand und die stei­gen­de ESTW-eige­ne Fahr­lei­stung ins­be­son­de­re dann auch bei der durch die ESTW bedien­ten City­Li­nie ab Fahr­plan­wech­sel abdecken zu kön­nen. Um wei­ter­hin ein zuver­läs­si­ges Ange­bot zu ermög­li­chen, wer­den die bereits ab Mon­tag, den 27. Febru­ar 2023 geneh­mig­ten Fahr­pla­n­an­pas­sun­gen im neu­en Fahr­plan­jahr fort­ge­führt. Des Wei­te­ren wur­den im Rah­men einer Opti­mie­rung auch bei wei­te­ren Lini­en die Takt­zei­ten am Sams­tag und Sonn- und Fei­er­tag ange­passt. Im Rah­men der Fahr­pla­n­an­pas­sung lag die Prio­ri­tät vor allem bei den Schul­bus­fahr­ten – die­se blei­ben wei­ter­hin bestehen. Lini­en, die von Fahr­plan­re­du­zie­run­gen betrof­fen sind, wur­den auf einen ein­heit­li­chen Takt angepasst.

Wir bedau­ern sehr, dass die­se Maß­nah­me not­wen­dig ist. Ziel ist es aber wei­ter­hin ein attrak­ti­ves und vor allem zuver­läs­si­ges Ange­bot für die Erlan­ger Fahr­gä­ste in den jewei­li­gen Stadt­tei­len zu schaf­fen. Dies wur­de auch mit Hil­fe eines ein­heit­li­chen Takt­ra­sters und zeit­lich ver­setz­ten Abfahrts­zei­ten an rele­van­ten Start­hal­te­stel­len umge­setzt. Somit wird wei­ter­hin eine zuver­läs­si­ge Anbin­dung der Stadt­tei­le in Erlan­gen gewähr­lei­stet. Im Rah­men der Anpas­sun­gen fin­den regel­mä­ßi­ge Erhe­bun­gen und Betriebs­be­ob­ach­tun­gen statt. Bei Bedarf wer­den auch kurz­fri­stig Ver­stär­ker ein­ge­setzt. Das Ange­bot soll dann zukünf­tig wie­der schritt­wei­se erwei­tert wer­den. Wir ste­hen dies­be­züg­lich mit unse­rem Auf­ga­ben­trä­ger, der Stadt Erlan­gen, im Austausch.

Von den Ände­run­gen nicht betrof­fen sind fol­gen­de Linien:

283, 290, 294S, 298 und 299. Alle Schul­fahr­ten wer­den wei­ter­hin durch­ge­führt und blei­ben wie bis­her im Fahr­plan bestehen. Eben­falls wer­den auch die Ruf­bus­se 283T, 285T sowie die Night­Li­ner N27, N28 und N29 wie bis­her verkehren.

Bei fol­gen­den Lini­en erge­ben sich Anpassungen:

Linie 280: Die Linie 280 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag wei­ter­hin in einem 30 Minutentakt.

Die Linie 280 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag wei­ter­hin in einem 30 Minutentakt. Linie 281: Die Linie 281 ver­kehrt unter der Woche wie bis­her in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag fährt die Linie in einem 40 Minu­ten­takt bis 20:00 bzw. 21:00 Uhr (rich­tungs­be­zo­gen), anschlie­ßend wie bis­her in einem 60 Minu­ten­takt. Am Sonn- und Fei­er­tag gibt es kei­ne Anpas­sun­gen. Der Ruf­bus-Fahr­plan der Linie 281T wur­de an den Fahr­plan der Linie 281 angepasst.

Die Linie 281 ver­kehrt unter der Woche wie bis­her in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag fährt die Linie in einem 40 Minu­ten­takt bis 20:00 bzw. 21:00 Uhr (rich­tungs­be­zo­gen), anschlie­ßend wie bis­her in einem 60 Minu­ten­takt. Am Sonn- und Fei­er­tag gibt es kei­ne Anpas­sun­gen. Der Ruf­bus-Fahr­plan der Linie 281T wur­de an den Fahr­plan der Linie 281 angepasst. Linie 284 : Die Linie 284 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Zusätz­lich wur­de in Rich­tung Sieg­litz­hof eine Fahrt um 7:30 Uhr in den Fahr­plan auf­ge­nom­men. Am Sams­tag wird die Linie bis 19:00 Uhr auf einen 60 Minu­ten­takt umgestellt.

: Die Linie 284 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Zusätz­lich wur­de in Rich­tung Sieg­litz­hof eine Fahrt um 7:30 Uhr in den Fahr­plan auf­ge­nom­men. Am Sams­tag wird die Linie bis 19:00 Uhr auf einen 60 Minu­ten­takt umgestellt. Linie 285: Die Linie 285 ver­kehrt in einem 20 Minu­ten­takt. In den Abend­stun­den wird wie bis­her ein 30 Minu­ten­takt ange­bo­ten. Am Sams­tag fährt die Linie bis 21:00 Uhr in einem 30 Minu­ten­takt. Anschlie­ßend wird die Linie auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Am Sonn- und Fei­er­tag ver­kehrt die Linie 285 wie bis­her in einem 30 Minu­ten­takt, um 17:00 Uhr wird sie auf einen 60 Minu­ten­takt umgestellt.

Die Linie 285 ver­kehrt in einem 20 Minu­ten­takt. In den Abend­stun­den wird wie bis­her ein 30 Minu­ten­takt ange­bo­ten. Am Sams­tag fährt die Linie bis 21:00 Uhr in einem 30 Minu­ten­takt. Anschlie­ßend wird die Linie auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Am Sonn- und Fei­er­tag ver­kehrt die Linie 285 wie bis­her in einem 30 Minu­ten­takt, um 17:00 Uhr wird sie auf einen 60 Minu­ten­takt umgestellt. Linie 286: Die Linie 286 ver­kehrt von Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag gibt es kei­ne Anpas­sun­gen und die Linie ver­kehrt wei­ter­hin bis 20:00 Uhr in einem 30 Minutentakt.

Die Linie 286 ver­kehrt von Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag gibt es kei­ne Anpas­sun­gen und die Linie ver­kehrt wei­ter­hin bis 20:00 Uhr in einem 30 Minutentakt. Linie 287: Die Linie 287 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Die Anzahl der Fahr­ten Rich­tung West­fried­hof bleibt wei­ter­hin bestehen, es erge­ben sich nur teil­wei­se zeit­li­che Ver­schie­bun­gen der Abfahrts­zei­ten. Eben­falls bleibt der 30 Minu­ten­takt am Sams­tag bis 21:00 Uhr und am Sonn- und Fei­er­tag bis 17:00 Uhr bestehen. Anschlie­ßend wird die Linie 287 an bei­den Ver­kehrs­ta­gen auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Der Ruf­bus-Fahr­plan 287T wur­de an den Fahr­plan der Linie 287 angepasst.

Die Linie 287 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Die Anzahl der Fahr­ten Rich­tung West­fried­hof bleibt wei­ter­hin bestehen, es erge­ben sich nur teil­wei­se zeit­li­che Ver­schie­bun­gen der Abfahrts­zei­ten. Eben­falls bleibt der 30 Minu­ten­takt am Sams­tag bis 21:00 Uhr und am Sonn- und Fei­er­tag bis 17:00 Uhr bestehen. Anschlie­ßend wird die Linie 287 an bei­den Ver­kehrs­ta­gen auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Der Ruf­bus-Fahr­plan 287T wur­de an den Fahr­plan der Linie 287 angepasst. Linie 289: Die Linie 289 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 20 Minu­ten­takt. Die Anbin­dung der Hal­te­stel­le Pom­mern­stra­ße wird bis 19:00 Uhr auf einen 40 Minu­ten­takt umge­stellt. Am Sams­tag und Sonn- und Fei­er­tag gibt es kei­ne Anpassungen.

Die Linie 289 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 20 Minu­ten­takt. Die Anbin­dung der Hal­te­stel­le Pom­mern­stra­ße wird bis 19:00 Uhr auf einen 40 Minu­ten­takt umge­stellt. Am Sams­tag und Sonn- und Fei­er­tag gibt es kei­ne Anpassungen. Linie 293: Die Linie 293 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Die Fahr­ten über „In der Reuth“ haben bis abends wei­ter­hin einen 60 Minu­ten­takt. Der Ruf­bus-Fahr­plan der Linie 293T wur­de an den Fahr­plan der Linie 293 ange­passt. Des Wei­te­ren wur­de am Sonn- und Fei­er­tag der Takt auf 60 Minu­ten umge­stellt. Am Sams­tag gibt es kei­ne Anpassungen.

Die Linie 293 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Die Fahr­ten über „In der Reuth“ haben bis abends wei­ter­hin einen 60 Minu­ten­takt. Der Ruf­bus-Fahr­plan der Linie 293T wur­de an den Fahr­plan der Linie 293 ange­passt. Des Wei­te­ren wur­de am Sonn- und Fei­er­tag der Takt auf 60 Minu­ten umge­stellt. Am Sams­tag gibt es kei­ne Anpassungen. Linie 294: Die Linie 294 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag wird die Linie auf einen durch­gän­gi­gen 30 Minu­ten­takt ange­passt. Die­ser gilt bis 21:00 Uhr. Anschlie­ßend wird auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Auch am Sonn- und Fei­er­tag fährt die Linie 294 wei­ter­hin in einem 30 Minu­ten­takt. Ab 17:00 Uhr wird die Linie in einem 60 Minu­ten­takt bedient.

Die Linie 294 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag wird die Linie auf einen durch­gän­gi­gen 30 Minu­ten­takt ange­passt. Die­ser gilt bis 21:00 Uhr. Anschlie­ßend wird auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Auch am Sonn- und Fei­er­tag fährt die Linie 294 wei­ter­hin in einem 30 Minu­ten­takt. Ab 17:00 Uhr wird die Linie in einem 60 Minu­ten­takt bedient. Linie 295: Die Linie 295 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag wird sie auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Am Sonn- und Fei­er­tag gibt es kei­ne Anpassungen.

Die Linie 295 ver­kehrt Mon­tag bis Frei­tag in einem 30 Minu­ten­takt. Am Sams­tag wird sie auf einen 60 Minu­ten­takt umge­stellt. Am Sonn- und Fei­er­tag gibt es kei­ne Anpassungen. Linie 296: Bei der Linie 296 erge­ben sich gerin­ge Anpas­sun­gen der Abfahrtszeiten.

Die Ände­run­gen wer­den in den elek­tro­ni­schen Aus­kunfts­me­di­en hin­ter­legt. Die Aus­hang­fahr­plä­ne wer­den an den Hal­te­stel­len ent­spre­chend ausgetauscht.

Bei Fra­gen steht eben­falls die Kun­den­hot­line des Stadt­ver­kehrs (09131 823‑4000) ger­ne zur Verfügung.