Die Unter­neh­men in Bay­ern sehen sich bran­chen­über­grei­fend mit wach­sen­den Eng­päs­sen bei Arbeits- und Fach­kräf­ten kon­fron­tiert. Die­se Pro­ble­ma­tik ken­nen auch die Unter­neh­men aus dem Land­kreis Lich­ten­fels, so der Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz. „Daher sind wir dank­bar, dass die Betrie­be bei der Suche nach geeig­ne­ten Mitarbeiter*innen auch durch die vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V. unter­stützt werden.“

Ganz neu ist das Pro­jekt der vbw „Talen­te in Ren­te“, das die Exper­ti­se und Erwerbs­po­ten­zia­le von Älte­ren nut­zen möch­te und Ruhe­ständ­ler, die ger­ne noch­mals beruf­lich aktiv wer­den möch­ten, mit Unter­neh­men zusam­men­zu­brin­gen, die einen ent­spre­chen­den Per­so­nal­be­darf haben.

Das Pro­jekt ist zeit­ge­mäß als Online-Platt­form kon­zi­piert und unter www​.talen​te​-in​-ren​te​.bay​ern zu errei­chen. Die Unter­neh­men kön­nen auf die­ser Platt­form kosten­los ihre pas­sen­den Stel­len­an­ge­bo­te ver­öf­fent­li­chen – die “Talen­te in Ren­te“ kön­nen ent­spre­chen­de Pro­fi­le anle­gen. So kön­nen bei­de Sei­ten inner­halb des Ange­bots suchen und aus­wäh­len und bei Bedarf mit­ein­an­der in Kon­takt treten.

Info:

Bereits im Jahr 2018 hat die vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V. zusam­men mit der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung die Initia­ti­ve Fach­kräf­te­si­che­rung FKS+ ins Leben geru­fen. Das neue Pro­jekt „Talen­te in Ren­te“ soll die­se Initia­ti­ve ver­stär­ken. Das Pro­jekt wird ope­ra­tiv vom Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V. umge­setzt. Ansprech­part­ne­rin ist Frau Annet­te Gei­ger, Tel.: 089 44108–127, E‑Mail: annette.​geiger@​bbw.​de.